120 δόσεις: Πώς και από πότε θα ρυθμίζονται παλαιές και νέες οφειλές- Αναλυτικά παραδείγματα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

ρύθμιση
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως). Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026. Όσοι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ