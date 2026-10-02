120 δόσεις: Πώς και από πότε θα ρυθμίζονται παλαιές και νέες οφειλές- Αναλυτικά παραδείγματα

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως). Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026. Όσοι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

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