Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» φώναζε ο δράστης στην πρώην σύντροφό του – Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες των γειτόνων

Έναν εφιάλτη ζούσε η 32χρονη γυναίκα στα χέρια του πρώην συντρόφου της στο Λαύριο, όπως αποκαλύπτεται από μαρτυρίες γειτόνων που άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο δράστης φύγει από το σπίτι.

Γείτονες της περιοχές περιγράφουν μία κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την 32χρονη, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, οι συγκεκριμένες αναφορές, όπως και το ιστορικό των προηγούμενων καταγγελιών της γυναίκας και των συλλήψεων του δράστη, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας που ήδη διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

Η επίθεση στην 32χρονη και τον νυν σύντροφό της

Το νέο αυτό σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (1/10), όταν ο 32χρονος δράστης, πήρε μία σκάλα, ανέβηκε σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, καταφέρνοντας να εισβάλει στο σπίτι, όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του μαζί με τον φίλο της, αλλά και δύο ανήλικα παιδιά.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και τον 33χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Η γυναίκα τραυματίστηκε στον πνεύμονα και στην πλάτη και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, ενώ ήδη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο 33χρονος δέχτηκε μαχαιριές στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η επίθεση έλαβε χώρα την ώρα που στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του δράστη και της 32χρονης, ηλικίας δύο και τριών ετών.

Πέντε καταγγελίες για απειλές μέσα σε έναν χρόνο

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 32χρονος απασχολεί τις αρχές, αφού η πρώην σύντροφός του τον είχε καταγγείλει τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Μάλιστα, ο δράστης φέρεται να είχε συλληφθεί συνολικά πέντε φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε panic button η 32χρονη

Σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος είχε συλληφθεί εκ νέου, ύστερα από καταγγελία της γυναίκας.

Τότε, οι αστυνομικοί φέρεται να τον είχαν εντοπίσει να κρατά ένα μαχαίρι κοπής, μήκους 22 εκατοστών. Παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 32χρονη είχε προμηθευτεί panic button.