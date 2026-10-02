Γυναίκα έχασε 37,5 κιλά και βρήκε ξανά την αγάπη της για το ποδήλατο – Οι 4 κανόνες που την βοήθησαν να μην τα παρατήσει

Η Megan Hoffman γνώριζε από μικρή την αγάπη της για την σωματική δραστηριότητα, όμως για χρόνια το βάρος της καθιστούσε ακόμη και τις απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας πιο δύσκολες. Το 2019 συμμετείχε στο αμερικανικό ριάλιτι σόου «The Biggest Loser» και έχασε 37,5 κιλά, όμως το πραγματικό στοίχημα για εκείνη ήταν να παραμείνει συνεπής στις νέες της συνήθειες.

Όπως περιγράφει η ίδια, το Indoor Cycling (ποδηλασία εσωτερικού χώρους) έγινε σταδιακά ένας τρόπος να παραμένει ενεργή, να θέτει νέους στόχους και κυρίως να νιώθει δυνατή. Σήμερα, μοιράζεται τους 4 κανόνες που τη βοήθησαν να παραμείνει συνεπής στο ταξίδι της.

Η εξομολόγηση της γυναίκας για τη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει

«Ήμουν υπέρβαρη σχεδόν σε όλη μου τη ζωή. Πάντα αγαπούσα την περιπέτεια, οπότε η κίνηση δεν μου ήταν άγνωστη – απλώς δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ προς όφελός μου. Δεν μιλάω για έντονη γυμναστική, αλλά για τις απλές, καθημερινές δραστηριότητες που άρχισαν να γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Παρατήρησα ότι πράγματα που αγαπούσα, όπως οι βόλτες ή η πεζοπορία, άρχισαν να γίνονται λιγότερο απολαυστικά, επειδή έπρεπε να αλλάζω τις διαδρομές που ακολουθούσα ή δεν μπορούσα να συνεχίσω για όσο ήθελα χωρίς να εξαντληθώ. Ευτυχώς, δεν είχα προβλήματα υγείας. Είχα απλώς κουραστεί να προσαρμόζω την καθημερινότητά μου λόγω του βάρους μου. Το σώμα στο οποίο ζούσα δεν με εξυπηρετούσε πλέον.

Το σημείο καμπής ήταν ένα βράδυ του 2019. Τότε παρατήρησα πόσο «πρησμένα» φαινόντουσαν τα πόδια μου, σχεδόν σαν να επρόκειτο να «σκάσουν». Επειδή πάλευα με τη διαταραχή εικόνας σώματος (body dysmorphia) σε όλη μου τη ζωή –χωρίς να βλέπω ποτέ το σώμα μου όπως πραγματικά ήταν– ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα τι περνούσε ο οργανισμός μου εσωτερικά. Για να μοιάζουν τα πόδια μου με φουσκωμένα μπαλόνια, έπρεπε κάτι να αλλάξει», αποκάλυψε η Megan.

Έχασε 37,5 κιλά και βρήκε ξανά την αγάπη της για το ποδήλατο: Η νέα ζωή της Megan Hoffman

«Το 2019 συμμετείχα στην εκπομπή The Biggest Loser και έχασα 37,5 κιλά. Μετά το παιχνίδι, ήμουν αποφασισμένη να διατηρήσω τον υγιεινό τρόπο ζωής μου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανακάλυψα τα υπαίθρια μαθήματα του CycleBar. Είχα κάνει το πρώτο μου μάθημα indoor cycling (εσωτερικό ποδήλατο) το 2008 και πάντα το αγαπούσα.

Αυτό που με τράβηξε ξανά στο ποδήλατο ήταν ένα συναίσθημα νοσταλγίας από τα παιδικά μου χρόνια. Μικρή ήμουν συνέχεια πάνω σε ένα ποδήλατο, κάνοντας βόλτες για ώρες στις γειτονιές. Έτσι, σε μια περίοδο απομόνωσης, η ποδηλασία μου προσέφερε την αίσθηση της κοινότητας. Το πιο όμορφο με το cycling είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι σε φόρμα για να ξεκινήσεις – αρκεί απλώς να εμφανιστείς στο μάθημα.

Έκανα εντατικά indoor cycling κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μου για την απώλεια βάρους και πέρασα από πολλά στάδια. Αρχικά έκανα λίγες φορές την εβδομάδα, μετά καθημερινά, ενώ υπήρξε διάστημα που έκανα ακόμη και δύο φορές την ημέρα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μία μοναδική συνταγή για όλους. Βρήκα αυτό που χρειαζόμουν για να μένω συνεπής σε κάθε στάδιο, ακόμα και τώρα. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2023 έγινα επίσημα Instructor στο CycleBar Sherman Oaks.

Σήμερα κάνω προπόνηση πέντε ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων δύο μαθημάτων που διδάσκω η ίδια. Πιστεύω πολύ στους στόχους, οπότε πάντα δουλεύω πάνω σε κάτι νέο – αυτή τη στιγμή προσπαθώ να διατηρώ την ταχύτητά μου αυξάνοντας την αντίσταση. Θέλω να γίνω όσο πιο δυνατή μπορώ.

Όπως κι αν νιώθω κάθε μέρα, τη στιγμή που κουμπώνω τα παπούτσια μου στο ποδήλατο, ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό μου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έλεγα αυτό για οποιοδήποτε είδος γυμναστικής! Αλλά υπάρχει κάτι στην ποδηλασία που με κάνει να νιώθω απίστευτα δυνατή. Ακόμη κι όταν ταξιδεύω και η καθημερινή μου routine διαταράσσεται… ένα μέρος του εαυτού μου πάντα αναζητά αυτή την προπόνηση».

4 συμβουλές της Megan για επιτυχημένη απώλεια βάρους

Με βάση την προσωπική της εμπειρία, η γυναίκα δίνεις τις εξής συμβουλές σε όποιον θέλει να χάσει βάρος:

Αποφύγετε τις συγκρίσεις

Αναγνωρίστε πότε μπορείτε να πιέσετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας

Δώστε σημασία και στη διατροφή

Δώστε χρόνο στη διαδικασία

Αποφύγετε τις συγκρίσεις

«Μην νιώθετε ποτέ ότι η προπόνησή σας πρέπει να μοιάζει με οποιουδήποτε άλλου. Κινείστε με τη δική σας ταχύτητα και προσθέτετε όση αντίσταση αντέχετε. Πέρα από τη σωστή τεχνική και στάση σώματος, δεν υπάρχει “σωστός” ή “λάθος” τρόπος για να απολαύσετε τη διαδρομή σας».

Αναγνωρίστε πότε μπορείτε να πιέσετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας

«Θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσετε δυσφορία ή κούραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φτάσατε στα όριά σας. Αυξήστε λίγο την αντίσταση ή την ταχύτητά σας, ακόμα κι αν είναι μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Βήμα-βήμα, έτσι επιτυγχάνεται η πραγματική πρόοδος».

Δώστε σημασία και στη διατροφή

«Δεν μπορείτε να “κάψετε” θερμίδες από κακή διατροφή μόνο με τη γυμναστική. Οι διατροφικές μου επιλογές έπρεπε να αλλάξουν. Δεν έχω αποκλείσει τίποτα εντελώς, αλλά κάνω διαφορετικές, πιο σωστές επιλογές. Το σώμα μου λειτουργεί καλύτερα όταν ακολουθώ μια διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Έχω δοκιμάσει κάθε εξαντλητική δίαιτα που υπάρχει και καμία δεν ήταν βιώσιμη. Επομένως, βρήκα απλώς αυτό που λειτουργεί για μένα».

Δώστε χρόνο στη διαδικασία

«Πρόκειται για ένα ταξίδι και η αλλαγή δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην αλλή. Βοηθάει πολύ να σταματήσετε να κοιτάτε συνέχεια τη ζυγαριά και να εστιάσετε στην απόδοσή σας. Παρακολουθήστε τα στατιστικά των προπονήσεών σας. Αυτό θα σας κρατήσει αφοσιωμένους στην εξέλιξή σας και όχι στον αριθμό της ζυγαριάς — ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, λέει πολύ λίγα για το τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σας».

Προσοχή: Η συμβουλή ειδικού είναι απαραίτητη

Η εμπειρία της Megan Hoffman μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, όμως κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Η απώλεια βάρους, η αλλαγή της διατροφής και η έναρξη ή εντατικοποίηση ενός προγράμματος άσκησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους.

Πριν προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή ή τη φυσική σας δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή ή έχετε τραυματισμούς, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή έναν άλλο αρμόδιο επαγγελματία υγείας. Ο ειδικός μπορεί να αξιολογήσει τη δική σας κατάσταση και να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια, ώστε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε να είναι κατάλληλο και βιώσιμο για εσάς.