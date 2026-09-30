«Νόμιζα ότι ο πόνος στη μέση ήταν από το ράγκμπι»: Η περιπέτεια 41χρονου που διαγνώστηκε με καρκίνο του νεφρού

Για χρόνια ένας 41χρονος άνδρας πίστευε ότι ο πόνος στη μέση οφειλόταν στο γεγονός ότι έπαιζε ράγκμπι για 33 χρόνια. Όταν όμως άρχισε να χάνει βάρος και να υποφέρει από ναυτίες, η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή. Τελικά, διαγνώστηκε τελικά με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, αφού οι εξετάσεις αποκάλυψαν έναν μεγάλο όγκο στον αριστερό νεφρό.

Η διάγνωση του καρκίνου και η μάχη με τη νόσο

Ένας πατέρας απέδωσε τον πόνο στη μέση σε τραυματισμό από το ράγκμπι, πριν διαγνωστεί με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Ο 41χρονος Rob Houliston από το Σάσεξ άρχισε να νιώθει ενοχλήσεις στη μέση τον Φεβρουάριο, αλλά αγνόησε τα συμπτώματα. Μέχρι τον Μάρτιο άρχισε να έχει ναυτίες μετά το φαγητό, ενώ έως τα μέσα Μαΐου είχε χάσει πάνω από 22 κιλά και είχε κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του ράγκμπι.

Τον Ιούνιο επισκέφθηκε το νοσοκομείο Princess Royal στο Σάσεξ, μετά από επίθεση σκύλου που τον ανάγκασε να ζητήσει ιατρική βοήθεις. Μια αξονική τομογραφία αποκάλυψε έναν μεγάλο όγκο στον νεφρό και στη συνέχεια διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (καρκίνο του νεφρού). Ο όγκος πίεζε το στομάχι του Rob, γεγονός που εξηγούσε τη ναυτία και την απώλεια όρεξης.

Τον Ιούλιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του νεφρού και του όγκου. Ωστόσο, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης για αυτόν τον τύπο καρκίνου είναι τα τέσσερα χρόνια. Ο Rob είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ανοσοθεραπεία στις 29 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο του Μπράιτον.

«Έχω νικήσει τον καρκίνο μία φορά – Θα το κάνω ξανά»

Όταν ήταν μόλις έξι ετών, ο Rob είχε έρθει αντιμέτωπος με έναν σπάνιο όγκο, το ραβδομυοσάρκωμα, στο αριστερό του αυτί. Η νέα του διάγνωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Έχω νικήσει μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου στο παρελθόν. Κι αυτός είναι αρκετά σπάνιος, οπότε θα τον νικήσω ξανά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο εκτός από το να συνεχίσω, να παραμείνω αισιόδοξος και να παλέψω. Δεν υπάρχει λόγος να να ανησυχώ· πρέπει να ζεις τη ζωή όσο καλύτερα μπορείς και να αντιμετωπίζεις ό,τι έρχεται.

Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων στα 80 τους που έζησαν δέκα χρόνια με αυτό. Είμαι δυνατός και σχετικά νέος, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην τα καταφέρω ακόμα καλύτερα. Πιστεύω ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ανοσοθεραπεία συρρίκνωσε τέτοιους όγκους μέχρι που εξαφανίστηκαν. Επιπλέον, εμφανίζονται συνεχώς νέες θεραπείες», είπε ο άνδρας.

Η στήριξη της οικογένειας και η εκστρατεία αγάπης

Ο Rob και η 37χρονη σύζυγός του Larissa, η οποία εργάζεται ως φροντίστρια, φορούν ταιριαστά μπλουζάκια με τη φράση «It is what it is» (Έτσι έχουν τα πράγματα) στα ραντεβού τους στο νοσοκομείο. Μετά την 7,5 ωρών επέμβαση στις 15 Ιουλίου, έχει μια ουλή 35 εκατοστών στον αριστερό του κορμό. «Τουλάχιστον δείχνει εντυπωσιακή – μοιάζει με επίθεση από καρχαρία», λέει αστειευόμενος.

Ο Rob, μαζί με την οικογένειά του –τα παιδιά του Isabel (14), Lucie (12), Ivy (8), Jakob (3) και την 39χρονη αδελφή του Sidney– συγκέντρωσαν 17.500 λίρες μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για ένα ταξίδι ζωής στη Disneyland. «Έχω εντυπωσιαστεί από την απίστευτη καλοσύνη και γενναιοδωρία του κόσμου. Δεν το πιστεύαμε: φτάσαμε τον αρχικό στόχο των 8.000 λιρών σε μόλις 6 ώρες και συγκεντρώσαμε 17.000 λίρες μέσα σε 24 ώρες».

Οι στόχοι του για το μέλλον

Οι φιλοδοξίες του τώρα είναι να επιστρέψει στην εργασία του τον Οκτώβριο και να ξαναμπεί στο γήπεδο του ράγκμπι σε δύο χρόνια, μόλις λάβει το «πράσινο φως» από τους γιατρούς για να συνεχίσει την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό.

«Μην τα παρατάτε, βάλτε στόχους και κάντε μικρά βήματα. Θα ήθελα πολύ να επικοινωνήσω με οποιονδήποτε άλλον αντιμετωπίζει αυτή τη νόσο και πάει καλά, καθώς και να μάθω για νέες πιθανές θεραπείες που αξίζει να δοκιμάσω», ξομολογήθηκε ο Rob.