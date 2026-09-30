Φρίκη στην Κω: Συνελήφθη 19χρονος για βιασμό 3χρονου στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή

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Μία υπόθεση φρίκης με θύμα ένα 3χρονο αγόρι, αποκαλύπτεται στην Κω. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος καταγγέλλεται ότι βίασε το αγοράκι, το πρωί της Δευτέρας (28/9), σε κοιτώνα της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα kosnews24.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 22χρονη μητέρα του 3χρονου αγοριού, ο 19χρονος από το Σουδάν φέρεται να εξανάγκασε το παιδί σε γενετήσια πράξη, ασκώντας σε βάρος του σωματική βία.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε κοιτώνα της δομής, όπου το αγοράκι φιλοξενείται μαζί με τη μητέρα του.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό.