Φρίκη στην Κω: Συνελήφθη 19χρονος για βιασμό 3χρονου στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή

Μία υπόθεση φρίκης με θύμα ένα 3χρονο αγόρι αποκαλύπτεται στην Κω, όπου οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου από το Σουδάν. Ο συλληφθείς καταγγέλλεται ότι βίασε το αγοράκι, το πρωί της Δευτέρας (28/9), σε κοιτώνα της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπόθεση φρίκης στην Κω: Συνελήφθη 19χρονος για βιασμό 3χρονου αγοριού στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.
  • Ο 19χρονος, από το Σουδάν, φέρεται να εξανάγκασε το 3χρονο αγόρι σε γενετήσια πράξη, ασκώντας σωματική βία.
  • Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία υπόθεση φρίκης με θύμα ένα 3χρονο αγόρι, αποκαλύπτεται στην Κω. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος καταγγέλλεται ότι βίασε το αγοράκι, το πρωί της Δευτέρας (28/9), σε κοιτώνα της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα kosnews24.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 22χρονη μητέρα του 3χρονου αγοριού, ο 19χρονος από το Σουδάν φέρεται να εξανάγκασε το παιδί σε γενετήσια πράξη, ασκώντας σε βάρος του σωματική βία.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε κοιτώνα της δομής, όπου το αγοράκι φιλοξενείται μαζί με τη μητέρα του.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό.

 

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