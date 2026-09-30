Το Υπουργείο Υγείας για την κλινική στη Θεσσαλονίκη: «Ποινική αξιολόγηση από την Εισαγγελία αν τεκμηριωθούν συμπεριφορές που έβλαψαν ασθενείς»

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Στην υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στους ελέγχους για τη συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, το πρωί της Τετάρτης (30/9), ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ertnews, η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την Αρχή Διαφάνειας και τον ΕΟΠΥΥ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνταγογραφούνταν τα φάρμακα, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρχε παράνομη διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων.

«Εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την Εισαγγελία», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας.

Έλεγχοι για τα ογκολογικά φάρμακα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ελέγχους του ΕΟΠΥΥ για τα ογκολογικά φάρμακα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα ακριβά και σημαντικά για τους ασθενείς που τα χρειάζονται.

Όπως επισημάνθηκε, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πουλή, τα χρήματα που χάνονται από παράνομες πρακτικές στερούνται από ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

«Δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η εξοικονόμηση χρημάτων από κυκλώματα μπορεί να επιτρέψει τη διάθεσή τους σε ασθενείς που χρειάζονται πρωτοπόρες και καινοτόμες θεραπείες.