Μαζωνάκης: «Η γιατρός μου πρότεινε να κάνω πλασμαφαίρεση – Άκουσα το ποσό και γέλασα», λέει ο υπνοθεραπευτής

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Δεν σταματά η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων για τους γιατρούς της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο ιατρείο των οποίων πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Η γιατρός μου πρότεινε να κάνω πλασμαφαίρεση – Άκουσα το ποσό και γέλασα»

Η γιατρός της Καρνεάδου είχε προτείνει, σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, και στον ίδιο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, αρκετό καιρό πριν από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μιλώντας στο Star, η γιατρός τού είχε παρουσιάσει τη διαδικασία ως έναν τρόπο «καθαρισμού» του αίματος από τοξίνες. Ο Κομιανός, ωστόσο, υποστηρίζει ότι όταν πληροφορήθηκε το κόστος αποφάσισε να μην προχωρήσει.

«Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά», είπε.

Η επαφή του Κομιανού με τον Μαζωνάκη

Ο Νάσος Κομιανός είχε προσεγγιστεί από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να τον υποβάλει σε ύπνωση.

Πριν από τη συνάντησή του με τον τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής είχε ενημερώσει τη γιατρό με την οποία συνεργαζόταν για την επικείμενη επαφή.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, της είχε μεταφέρει ότι είχε προσεγγιστεί από το περιβάλλον του Μαζωνάκη και τη ρώτησε εάν υπήρχε κάποια θεραπεία που θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για εκείνον. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης αναφέρθηκε και στη διαδικασία που, όπως υποστήριξε, η ίδια τού είχε προτείνει στο παρελθόν.

Η συνάντηση του Κομιανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να άνοιξε τη συζήτηση για την πλασμαφαίρεση.

Υπνοθεραπευτής: «Έχεις ακούσει για μια διαδικασία καθαρισμού πλάσματος και του αίματος;»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ξέρω, κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Μικ Τζάγκερ».

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η διαβεβαίωση για τη διαδικασία

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκδοχή του Κομιανού, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γιατρό, με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκονται μαζί.

Ο Κομιανός φέρεται να ήθελε να πληροφορηθεί κατά πόσο η διαδικασία ήταν ασφαλής για τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστηρίζει, η γιατρός τον διαβεβαίωσε ότι η πλασμαφαίρεση ήταν ασφαλής και ότι μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν μέρος των καταθέσεων και των αναφορών που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας και δεν συνιστούν από μόνα τους συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου.

Η συζήτηση μετά τον θάνατο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία που, σύμφωνα με τον Κομιανό, είχε με τη γιατρό μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο τους φέρονται να συζήτησαν για το τι μπορεί να είχε προκαλέσει την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα διουρητικά που, όπως υποστήριξε, του είχε πει ο ίδιος ο Μαζωνάκης ότι λάμβανε λόγω κατακράτησης υγρών.

Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;»

Γιατρός: «Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».

Η συνομιλία αυτή αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας.

Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια για τις τελευταίες στιγμές στο ιατρείο

Νέα στοιχεία προκύπτουν την ίδια ώρα και από την κατάθεση νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο.

Η γυναίκα ανέφερε ότι βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ότι μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία, μαζί με άλλη νοσηλεύτρια, προκειμένου να βοηθήσουν τη γιατρό σε διαδικαστικά ζητήματα.

Όπως περιέγραψε, στην αρχή της διαδικασίας ο τραγουδιστής ήταν λειτουργικός και φαινόταν καλά. Κατά τις επόμενες φορές που μπήκε στον χώρο, όμως, υποστήριξε ότι δεν είχε την ίδια εικόνα.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν η κατάσταση έγινε κρίσιμη, η γιατρός πήγε στον σύζυγό της και φώναξε:

«Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά».

Ακολούθησε πανικός και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η νοσηλεύτρια υποστήριξε ακόμη ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, γεγονός που, όπως είπε, έκανε εντύπωση στο προσωπικό.

«Δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της για το τι γνώριζαν οι εργαζόμενοι του ιατρείου μετά την αποχώρηση του Μαζωνάκη.

Όπως υποστήριξε, οι νοσηλεύτριες θεωρούσαν ότι ο τραγουδιστής είχε φύγει καλά από το ιατρείο και πληροφορήθηκαν την πραγματική εξέλιξη από ενημερωτικές ιστοσελίδες.

«Καμία από τις νοσηλεύτριες δεν είχε καταλάβει τι του είχε συμβεί», φέρεται να ανέφερε, εξηγώντας ότι οι εργαζόμενες αντάλλασσαν μηνύματα μεταξύ τους και ρωτούσαν ακόμη και αν θα πήγαιναν κανονικά στη δουλειά την επόμενη ημέρα.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι στον χώρο δεν υπήρχε ρολόι, με αποτέλεσμα το προσωπικό να μην μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τις ώρες κατά τις οποίες εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες έξι τηλεφώνων

Στο μεταξύ, οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το χρονικό των γεγονότων και μέσα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των προσώπων που βρίσκονταν γύρω από την υπόθεση.

Με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η άρση του απορρήτου για έξι τηλέφωνα: εκείνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, υπό εξέταση τίθεται και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό.

Το χρονικό διάστημα που έχει τεθεί υπό έλεγχο εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Οι επικοινωνίες αναμένεται να δώσουν στοιχεία για τις επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων πριν και μετά τα κρίσιμα γεγονότα, αλλά και να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση ή τη διάψευση επιμέρους χρονολογιών και καταθέσεων.