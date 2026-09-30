Το μυστικό της Τελμησσού που καθήλωσε τους αρχαιολόγους: Έρευνα αποκάλυψε περισσότερους από 100 βραχώδεις τάφους

Μια αρχαιολογική έρευνα στο Φετιγιέ της νοτιοδυτικής Τουρκίας καταγράφει περισσότερους από 100 λαξευτούς τάφους σε βράχους, πολλούς τύμβους και υπολείμματα οικισμών στην αρχαία πόλη Telebehi, γνωστή και ως Τελμησσός, καθώς οι ερευνητές εργάζονται για να συνθέσουν την εξέλιξη της περιοχής σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

Η αρχαιολογική έρευνα διεξάγεται στον Λόφο Χιδιρλίκ και στην περιοχή Καραπινάρ στο Φετιγιέ της επαρχίας των Μούγλων, με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας και υπό τη διεύθυνση της Επίκουρης Καθηγήτριας Ιρέμ Αλμπαϊρακτάρογλου Γκιοκτάς.

Μια διεπιστημονική ομάδα Τούρκων και διεθνών ειδικών εξετάζει συστηματικά στοιχεία που συνδέονται με τον αρχαίο οικισμό, με τη σημερινή φάση να εστιάζει ιδιαίτερα στον Λόφο Χιδιρλίκ και στη Νεκρόπολη του Καραπινάρ.

Το ταφικό τοπίο συνενώνει διαφορετικές παραδόσεις της Λυκίας

Οι ερευνητές έχουν καταγράψει ίχνη οικισμών, αμυντικά τείχη, λαξευτούς τάφους σε βράχους, τύμβους και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα σε ολόκληρη την περιοχή. Η περιοχή Telebehi ξεχωρίζει καθώς συγκεντρώνει διάφορους τύπους ταφικής αρχιτεκτονικής που σχετίζονται με τη Λυκία, συμπεριλαμβανομένων τύμβων, τάφων με κολόνες, λαξευτών τάφων σε βράχους και σαρκοφάγων. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης έναν από τους ψηλότερους γνωστούς λυκιακούς πεσσοειδείς τάφους.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι από 100 λαξευτοί τάφοι και πολλοί τύμβοι, ενώ ένας λίθινος τύμβος διαμέτρου 25 μέτρων περιγράφεται από την ερευνητική ομάδα ως ο μεγαλύτερος γνωστός λίθινος τύμβος στη Λυκία. Ο τύμβος είναι ένα τεχνητό ύψωμα, συνήθως από χώμα ή πέτρα, το οποίο κατασκευάζεται πάνω από έναν τόπο ταφής.

Στοιχεία που εκτείνονται από την Αρχαϊκή έως την Οθωμανική περίοδο

Η Γκιοκτάς ανέφερε ότι η εργασία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την πρώιμη αστικοποίηση στη Λυκία και τα πρότυπα εγκατάστασης στην Κοιλάδα του Ξάνθου.

Σημείωσε ότι τα στοιχεία από την Αρχαϊκή και την Κλασική περίοδο, παράλληλα με κατάλοιπα που χρονολογούνται στην Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Οθωμανική εποχή, θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο πώς άλλαξαν οι οικισμοί στην περιοχή με το πέρασμα των αιώνων.

«Ένας από τους σημαντικούς στόχους της έρευνας μας είναι ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στην περιοχή, καθώς και η συμβολή στη διατήρησή της. Πιστεύουμε ότι τα νέα ευρήματα από το Telebehi θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Φετιγιέ και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού», δήλωσε η Γκιοκτάς.

Η έρευνα βασίζεται σε εργασίες που ξεκίνησαν το 2021

Το έργο στην Telebehi αποτελεί συνέχεια των ερευνών της Τελμησσού που ξεκίνησαν το 2021, με την ερευνητική περίοδο του 2026 να επικεντρώνεται στον Λόφο Χιδιρλίκ και στη Νεκρόπολη του Καραπινάρ.

Οι ερευνητές στοχεύουν στην τεκμηρίωση των πρώιμων οικιστικών στρωμάτων, την ολοκλήρωση των εργασιών στους τύμβους και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την καταγραφή των αρχαιολογικών καταλοίπων, πριν μοιραστούν τα αποτελέσματα με ερευνητές στην Τουρκία και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Corendon Airlines με συνεισφορές από τη Royal Avis. Στα σχέδια που συνδέονται με την έρευνα περιλαμβάνονται επίσης δράσεις «Προσβάσιμης Επιστήμης», που στόχο έχουν να φέρουν σε επαφή το αρχαιολογικό έργο με παιδιά, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.