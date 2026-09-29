Το θαύμα της Απολλωνίας: Πώς οι Έλληνες κατασκεύασαν το πιο εξελιγμένο λιμάνι της αρχαίας Μεσογείου – Οι ράμπες για τις Τριήρεις και οι «παγίδες κυμάτων»

Μια νέα μελέτη για την Απολλωνία, το βυθισμένο λιμάνι της αρχαίας ελληνικής πόλης Κυρήνης στη Λιβύη, αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο άποικοι από το ελληνικό νησί της Θήρας (Σαντορίνη) μετέτρεψαν μια αλυσίδα βραχώδων νησίδων σε ένα από τα πιο τεχνικά εξελιγμένα λιμάνια της αρχαίας Μεσογείου — και πώς αιώνες σεισμών το έχουν βυθίσει σταδιακά από τότε.

Η Κυρήνη ήταν μία από τις πλουσιότερες ελληνικές πόλεις της αρχαίας Μεσογείου, χτισμένη σε ένα οροπέδιο περίπου 9 χλμ. (περίπου 6 μίλια) προς το εσωτερικό από τη βορειοανατολική ακτή της Λιβύης, στο σημερινό Τζεμπέλ Ακντάρ.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ιδρύθηκε το 631 π.Χ. από αποίκους του ελληνικού νησιού Θήρα — της σημερινής Σαντορίνης. Η πόλη πλούτισε χάρη στην εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και, κυρίως, του σίλφιου, ενός φαρμακευτικού φυτού που σήμερα έχει εξαφανιστεί και το οποίο ήταν τόσο πολύτιμο σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο, ώστε λέγεται ότι άξιζε όσο το βάρος του σε ασήμι.

Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: η Κυρήνη βρισκόταν σε ένα οροπέδιο, όχι δίπλα στη θάλασσα. Για να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα και να προβάλλει τη ναυτική της δύναμη, χρειαζόταν ένα λιμάνι. Αυτό το λιμάνι ήταν η Απολλωνία.

Μια νέα μελέτη στο περιοδικό Libyan Studies, των Nic Flemming, Julia Nikolaus, Saad Mohammed Boyadem και Ahmad Emrage, ανασυνθέτει την εικόνα της ακτογραμμής της Απολλωνίας πριν από την άφιξη των Ελλήνων και εξηγεί γιατί οι άποικοι επέλεξαν να την αναδιαμορφώσουν ριζικά.

Η ομάδα βασίστηκε σε ένα ασυνήθιστα εκτενές ερευνητικό αρχείο: μια έρευνα με καταδύσεις που πραγματοποιήθηκε το 1958 και το 1959 — μία από τις πρώτες υποβρύχιες αρχαιολογικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί ποτέ, υπό την ηγεσία ενός προπτυχιακού φοιτητή του Κέιμπριτζ ονόματι Nic Flemming, ο οποίος είναι πλέον συν-συγγραφέας της συγκεκριμένης εργασίας — σε συνδυασμό με δεκαετίες μεταγενέστερων μελετών, πρόσφατες εικόνες από drones και νέες υποβρύχιες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει κεραμικά στον χώρο που χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ., στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ακτογραμμή χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους πριν ακόμη ιδρυθεί επίσημα η Κυρήνη. Για πολλές γενιές, πιθανότατα χρησίμευε ως φυσικό αγκυροβόλιο για κοινότητες αλιέων και εμπόρων, προστατευόμενο από μια σειρά μικρών νησιών και υφάλων.

Μινωικά αγγεία που βρέθηκαν κοντά στην Κυρηναϊκή και αιγυπτιακά αγγεία που βρέθηκαν στο Αιγαίο επιβεβαιώνουν ότι η θαλάσσια κυκλοφορία συνέδεε ήδη αυτό το τμήμα της Βόρειας Αφρικής με την ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο πολύ πριν την αποίκισή της από τους Έλληνες.

Ωστόσο, η φυσική προστασία δεν ήταν αρκετή. Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι κυριαρχούν στην περιοχή περίπου το 60% του χρόνου, ενώ τα χειμερινά κύματα μπορούν να ξεπεράσουν τα 4 μέτρα. Πρόκειται για επικίνδυνες συνθήκες για τα πλοία εκείνης εποχής. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τεχνητές λιμενικές κατασκευές στην περιοχή πριν αρχίσουν να χτίζουν οι Έλληνες.

Μια ακτογραμμή χτισμένη πάνω σε απολιθωμένες αμμοθίνες — και πάνω σε ρήγματα

Η ακτή της Κυρηναϊκής αποτελείται από κορυφογραμμές ασβεστολιθικού βράχου που διαμορφώθηκαν από τον άνεμο, γνωστές τοπικά ως «κουρκάρ» (Kurkar): ουσιαστικά απολιθωμένες αμμοθίνες, που έχουν πλέον σκληρύνει και μετατραπεί σε πέτρα, οι οποίες εκτείνονται υπό γωνία ως προς τη σημερινή ακτογραμμή και σχηματίζουν μια φυσική αλυσίδα νησιών και υφάλων. Στην Απολλωνία, αυτές οι κορυφογραμμές δημιούργησαν μια προστατευμένη λιμνοθάλασσα την οποία οι Έλληνες θα εκμεταλλεύονταν στη συνέχεια.

Η ίδια ακτογραμμή, ωστόσο, βρίσκεται πάνω σε ένα ενεργό δίκτυο ρηγμάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη, για αιώνες η σεισμική δραστηριότητα έχει προκαλέσει κάθετες μετατοπίσεις του εδάφους στην περιοχή αυτή, ενώ γεωφυσικές έρευνες δείχνουν ότι η ακτή στην Απολλωνία έχει βυθιστεί περισσότερο από 2,4 μέτρα τα τελευταία 2.500 χρόνια.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό νούμερο, και οι ερευνητές είναι σαφείς ως προς το τι δεν το εξηγεί: δεν οφείλεται στην τήξη των παγετώνων ούτε στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η ομάδα μοντελοποίησε τη συμβολή αυτών των παγκόσμιων, παγετωνο-ισοστατικών διεργασιών και διαπίστωσε ότι ήταν ελάχιστη — της τάξης των 0,05 έως 0,5 μέτρων πριν από περίπου 2.500 χρόνια, και ακόμη μικρότερη, 0,02 έως 0,2 μέτρα, πριν από 2.000 χρόνια. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος της βύθισης στην περιοχή πρέπει να αποδοθεί στην τεκτονική δραστηριότητα — σεισμούς και κίνηση ρηγμάτων — και όχι σε κάποιο παγκόσμιο φαινόμενο.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν έναν τεκμηριωμένο σεισμό το 262 μ.Χ. και αρκετούς ακόμη κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα μ.Χ. Γάλλοι δύτες που πραγματοποιούσαν ανασκαφές στο κανάλι εισόδου του δυτικού λιμανιού εντόπισαν ενδείξεις ανύψωσης 1,2 μέτρων από τη βυζαντινή περίοδο, πιθανώς τον 4ο ή τον 5ο αιώνα μ.Χ. Μέχρι τον 6ο και τον 7ο αιώνα μ.Χ., η ίδια είσοδος είχε σφραγιστεί βιαστικά με επαναχρησιμοποιημένα δομικά υλικά — ένα σημάδι ότι το λιμάνι είχε ήδη αρχίσει να χάνει τη μάχη του με τη θάλασσα. Συνολικά, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η συνολική μεταβολή της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή κυμαίνεται μεταξύ 3,7 και 3,8 μέτρων από την αρχή της χριστιανικής εποχής.

Οι ράμπες για τις Τριήρεις και οι «παγίδες κυμάτων»

Αυτό που κάνει την Απολλωνία ξεχωριστή δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μέρος της βρίσκεται πλέον κάτω από τη θάλασσα — είναι το πόσο μεγάλο τμήμα της αρχαίας ακτογραμμής αναδιαμόρφωσαν οι Έλληνες για να την κατασκευάσουν. Η μελέτη περιγράφει το πώς οι μηχανικοί εξόρυξαν και έκοψαν απευθείας τις ασβεστολιθικές κορυφογραμμές για να δημιουργήσουν τοίχους, κανάλια και χώρους εργασίας.

Σήμερα, τα δύο κύρια νησιά του αρχαιολογικού χώρου, γνωστά ως Χαμάμ και Σαρκέα, είναι γεμάτα με κοπές και λαξευμένα στο βράχο στοιχεία. Μόνο το Χαμάμ διαθέτει δέκα ράμπες για πολεμικά πλοία, η καθεμία μήκους περίπου 40 μέτρων, λαξευμένες κατευθείαν στο βράχο — ράμπες που χρησιμοποιούνταν για να ανελκύουν τις Τριήρεις από το νερό για επισκευή και προστασία μεταξύ των πλόων.

Οι ερευνητές εντοπίζουν πέντε κύριες ζώνες εξόρυξης βράχου στην περιοχή και εκτιμούν ότι οι Έλληνες αφαίρεσαν συνολικά περίπου 225.000 κυβικά μέτρα πέτρας από αυτές — υλικό που στη συνέχεια επαναχρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή κυματοθραυστών, τειχών και κτιρίων σε άλλα σημεία του λιμανιού.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του χώρου είναι ένα σύστημα που οι συγγραφείς ονομάζουν «παγίδες κυμάτων»: βαθιές τάφροι λαξευμένες στο βράχο στη βόρεια πλευρά των νησιών, υποστηριζόμενες από συμπαγείς πέτρινους τοίχους, σχεδιασμένες να αναγκάζουν τα εισερχόμενα κύματα να σπάσουν πριν προλάβουν να φτάσουν στα προστατευμένα τμήματα του λιμανιού. Παρόμοιες κατασκευές έχουν καταγραφεί στο Ντορ, στο Ισραήλ, αλλά η μελέτη υποστηρίζει ότι αυτές της Απολλωνίας είναι οι μεγαλύτερες και πιο περίτεχνες που έχουν βρεθεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η κατασκευή ενός λιμανιού σε φάσεις, κατά τη διάρκεια αιώνων

Η μελέτη παρουσιάζει μια ακολουθία κατασκευαστικών εργασιών που εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες χρόνια.

Η πρώτη φάση, πιθανώς τον 7ο αιώνα π.Χ., κάλυψε το κενό μεταξύ δύο βραχώδων σχηματισμών — γνωστών ως «Grotto Reef» και «Hammam Island» — με έναν κυματοθραύστη από χαλίκια μήκους περίπου 200 μέτρων, ο οποίος προστάτευε τη δυτική λεκάνη από τους επικρατούντες ανέμους. Ταυτόχρονα, οι εργάτες άνοιξαν ένα κανάλι μέσα από την αμμώδη λωρίδα, ή το «τόμπολο», που συνέδεε το νησί Χαμάμ με την ηπειρωτική χώρα, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος των πλοίων.

Κατά τη δεύτερη φάση, μεταξύ του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ., η βόρεια πλευρά του νησιού Χαμάμ διαμορφώθηκε σε κάθετο βράχο, ενώ κατασκευάστηκαν πέτρινοι προβλήτες για την πρόσδεση των φορτηγών πλοίων. Παράλληλοι τοίχοι λαξευμένοι στο βράχο κοντά στο Grotto Reef ενδέχεται να χρησίμευαν ως ναυπηγεία.

Οι συγγραφείς τοποθετούν την κατασκευή των ραμπών για τις Τριήρεις και των κυματοφραγμάτων ακόμη αργότερα — τον 5ο ή τον 4ο αιώνα π.Χ. — σε μια εποχή που η Κυρήνη χρειαζόταν μια κατάλληλη στρατιωτική βάση για τον στόλο της από τριήρεις, το τυπικό πολεμικό πλοίο με κουπιά του κλασικού ελληνικού κόσμου.

Η μελέτη αναφέρει ένα εντυπωσιακό επεισόδιο που υπογραμμίζει πόσα πολλά διακυβεύονταν σε εκείνο το λιμάνι: το 324 π.Χ., ο Σπαρτιάτης διοικητής Θίβρων κατέλαβε αιφνιδιαστικά την Απολλωνία, μαζί με τον θησαυρό που ήταν αποθηκευμένος εκεί. Συνελήφθη και σταυρώθηκε στον ίδιο χώρο δύο χρόνια αργότερα, το 322 π.Χ. Για τους συγγραφείς, το επεισόδιο αυτό αποτελεί υπενθύμιση ότι η Απολλωνία δεν ήταν ποτέ απλώς ένας σταθμός — ήταν ένα στρατιωτικό πλεονέκτημα και ένα οικονομικό κέρδος από μόνη της.

Η τελευταία σημαντική φάση έλαβε χώρα κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ., όταν προστέθηκαν τείχη και αμυντικοί πύργοι της ελληνιστικής εποχής, που πλαισίωναν το κανάλι μεταξύ των δύο λιμανιών. Μέχρι τότε, η Απολλωνία είχε καταστεί η κύρια ναυτική βάση της Λιβυκής Πενταπόλης, της ομοσπονδίας πέντε σημαντικών ελληνικών πόλεων της περιοχής (Κυρήνη, Απολλωνία, Πτολεμαΐδα, Αρσινόη και Βερενίκη).

Ένας ασυνήθιστος αρχαιολογικός χώρος που κινδυνεύει

Η μελέτη υποστηρίζει ότι η Απολλωνία αποτελεί μια εξαίρεση μεταξύ των αρχαίων λιμανιών της Μεσογείου. Στα περισσότερα γνωστά συγκροτήματα ράμπων αποβίβασης πλοίων, το ανώτερο άκρο της ράμπας βλέπει προς την ενδοχώρα, με άμεση πρόσβαση στην πόλη και στα εφόδιά της. Στην Απολλωνία, συμβαίνει το αντίθετο: το ανώτερο άκρο των ράμπων βλέπει προς την ανοιχτή θάλασσα. Αυτό άφηνε τις εγκαταστάσεις εκτεθειμένες τόσο σε επιθέσεις από τη θάλασσα όσο και στα κύματα των καταιγίδων, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες κατασκεύασαν τα κυματοφράγματα και έσκαψαν εκείνους τους απότομους γκρεμούς στη βόρεια πλευρά του νησιού — ως άμυνα ενάντια στην ίδια τη θάλασσα, όχι μόνο ενάντια στους εχθρούς.

Οι συγγραφείς προειδοποιούν επίσης ότι μεγάλα τμήματα του υποβρύχιου αρχαιολογικού χώρου έχουν υποστεί πραγματικές ζημιές τις τελευταίες δεκαετίες από καταιγίδες, διάβρωση και αλιεία με εκρήξεις. Ένας λαξευμένος λίθος, που φωτογραφήθηκε πρόσφατα από δύτες, βρέθηκε σπασμένος σε τρία κομμάτια από υποβρύχιες εκρήξεις.

Οι συγγραφείς της μελέτης ζητούν την επείγουσα εκ νέου καταγραφή του χώρου με τη χρήση φωτογραμμετρίας υψηλής ανάλυσης, καταγραφής του υποθαλάσσιου προφίλ και στοχευμένων ανασκαφών — εργασίες που έχουν καταστεί πιο δύσκολες λόγω της πρόσφατης αστάθειας στη Λιβύη. Η Κυρήνη και η Απολλωνία, αμφότερες μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, λεηλατήθηκαν εν μέσω του χάους που ακολούθησε την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι το 2011 και αργότερα υπέστησαν ζημιές από την καταιγίδα «Ντάνιελ» το 2023, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές από την περιοχή.

Η σημασία της Απολλωνίας

Οι ερευνητές τοποθετούν τη σημασία της Απολλωνίας πέρα από τα όρια της ίδιας της Λιβύης. Όπως αναφέρουν, τα γεωμορφολογικά, ωκεανογραφικά και αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανάπτυξη του λιμανιού δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε δευτερεύουσα σε σχέση με την ιστορία της Κυρήνης: οι άποικοι κληρονόμησαν ένα τοπίο που είχε ήδη διαμορφωθεί από ανεμοδιαμορφωμένες βραχώδεις κορυφογραμμές, ρηχά κανάλια και μικρά νησιά, και μέσω της εξόρυξης, της τεχνικής των λαξευμένων βράχων και της σκόπιμης αξιοποίησης των φυσικών χαρακτηριστικών, το μετέτρεψαν σε ένα πολυλειτουργικό λιμενικό συγκρότημα.

Προχωρούν ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την Απολλωνία ως μία από τις σημαντικότερες διαθέσιμες περιπτωσιολογικές μελέτες για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες κοινότητες διαμόρφωναν και διαχειρίζονταν δύσκολα παράκτια περιβάλλοντα — και υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη διεπιστημονική έρευνα στην περιοχή θα τροφοδοτήσει ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα των αρχαίων παράκτιων περιοχών, τη ναυτική εφοδιαστική και τη μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και των μεταβαλλόμενων ακτογραμμών της Μεσογείου.

Παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα: η ακριβής χρονολογία των παλαιότερων λαξευμένων στο βράχο κατασκευών, η διάταξη της αρχικής εισόδου του λιμανιού και το πώς ακριβώς η εξόρυξη λίθου διαμόρφωσε τον συνολικό σχεδιασμό του λιμανιού. Η ομάδα ζητά επίσης πιο ολοκληρωμένες γεωλογικές και γεωαρχαιολογικές εργασίες για να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή των τεκτονικών γεγονότων που έχουν βυθίσει σιωπηλά τον αρχαιολογικό χώρο για το μεγαλύτερο μέρος των δυόμισι χιλιετιών.