«Καμπάνες» της UEFA σε τέσσερις ελληνικές ομάδες – 140.500 ευρώ τα συνολικά πρόστιμα

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Ποινές σε τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (CEDB), κατά τις συνεδριάσεις της 10ης και 23ης Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στο πειθαρχικό «ποινολόγιο» της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας βρέθηκαν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, με τις αποφάσεις να αφορούν παραβάσεις που καταγράφηκαν στις αναμετρήσεις τους στα προκριματικά των τριών ευρωπαϊκών Κυπέλλων.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους τέσσερις ελληνικούς συλλόγους ανέρχονται συνολικά σε 140.500 ευρώ.

Αναλυτικά, οι ποινές που επέβαλε η UEFA στις ελληνικές ομάδες:

ΑΕΚ (81.000 ευρώ)

1. ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – 26 Αυγούστου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 46.01(c) των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

Πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

2. ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 – 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Πρόστιμο 18.000 ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (35.500 ευρώ)

1. ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 – 11 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 7.000 ευρώ.

2. Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παραβάσεις:

Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα από τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h).

Ποινές:

Πρόστιμο 25.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Προειδοποίηση στον Τζέικομπ Νίστρουπ.

3. Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 3.500 ευρώ.

ΠΑΟΚ (20.000 ευρώ)

1. ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 – 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA.

Ποινή: Πρόστιμο 20.000 ευρώ.

2. Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 – 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Ποινή: Προειδοποίηση.

ΟΦΗ (4.000 ευρώ)

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 – 20 Αυγούστου 2026 – Europa League