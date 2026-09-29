ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες για φερόμενη προμήθεια όπλων στο Ιράν

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες, υποστηρίζοντας ότι διευκόλυναν τις στρατιωτικές προμήθειες του Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δραστηριοποιούμενοι στην Κίνα και το Πακιστάν, ως μέρος της ευρύτερης εκστρατείας οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στοχεύει δίκτυα που παρέχουν στήριξη στο ιρανικό καθεστώς.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Ιράν, κυρώσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και οντοτήτων επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι διευκόλυναν τις στρατιωτικές προμήθειες του Ιράν.
  • Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, στοχεύοντας και πρόσωπα σε Κίνα και Πακιστάν που φέρεται να συνέβαλαν σε προμήθειες όπλων.
  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στοχεύει πρόσωπα και φορείς που παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιράν.

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Νέες κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και οντοτήτων επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι διευκόλυναν τις στρατιωτικές προμήθειες του Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ των προσώπων και των οντοτήτων που τέθηκαν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται και δραστηριοποιούμενοι στην Κίνα και το Πακιστάν, οι οποίοι φέρεται να συνέβαλαν στην προμήθεια όπλων και συναφούς εξοπλισμού για το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Η επιχείρηση «Economic Outcast» («Οικονομικός Παρίας»), που ξεκίνησε τον Αύγουστο, έχει ως στόχο τον περιορισμό των οικονομικών και χρηματοδοτικών δικτύων που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς και τις δραστηριότητές του.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στοχεύει πρόσωπα και φορείς που παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιράν.

«Το υπουργείο Οικονομικών δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος», ανέφερε ο Μπέσεντ, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν και να απομονώνουν τα δίκτυα που, κατά την εκτίμησή τους, διευκολύνουν το Ιράν.

Οι κυρώσεις αποτελούν μέρος της εντεινόμενης αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, με την Ουάσινγκτον να έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά μέτρων κατά προσώπων, εταιρειών και χρηματοπιστωτικών δικτύων που συνδέονται με τις στρατιωτικές και οικονομικές δραστηριότητες του Ιράν.

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