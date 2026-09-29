ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε 10 πρόσωπα και οντότητες για φερόμενη προμήθεια όπλων στο Ιράν

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Νέες κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και οντοτήτων επέβαλε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι διευκόλυναν τις στρατιωτικές προμήθειες του Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ των προσώπων και των οντοτήτων που τέθηκαν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται και δραστηριοποιούμενοι στην Κίνα και το Πακιστάν, οι οποίοι φέρεται να συνέβαλαν στην προμήθεια όπλων και συναφούς εξοπλισμού για το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία οικονομικής πίεσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Η επιχείρηση «Economic Outcast» («Οικονομικός Παρίας»), που ξεκίνησε τον Αύγουστο, έχει ως στόχο τον περιορισμό των οικονομικών και χρηματοδοτικών δικτύων που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς και τις δραστηριότητές του.

Today, under Operation Economic Outcast, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned 10 individuals and entities in multiple jurisdictions that have procured weapons and weapons components for Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), the entity… Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΑΑΔΕ: Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ – Ποιες εξαιρούνται — Treasury Department (@USTreasury) September 29, 2026

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στοχεύει πρόσωπα και φορείς που παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο Ιράν.

«Το υπουργείο Οικονομικών δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος», ανέφερε ο Μπέσεντ, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν και να απομονώνουν τα δίκτυα που, κατά την εκτίμησή τους, διευκολύνουν το Ιράν.

Οι κυρώσεις αποτελούν μέρος της εντεινόμενης αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, με την Ουάσινγκτον να έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά μέτρων κατά προσώπων, εταιρειών και χρηματοπιστωτικών δικτύων που συνδέονται με τις στρατιωτικές και οικονομικές δραστηριότητες του Ιράν.