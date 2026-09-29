Τέλος για διάσημο roller coaster των ΗΠΑ – Έρευνα αποκάλυψε σοβαρούς τραυματισμούς και τουλάχιστον δύο θανάτους

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Η Six Flags ανακοίνωσε ότι θα κλείσει οριστικά το X2, ένα από τα πιο γνωστά roller coaster του πάρκου Six Flags Magic Mountain στην Καλιφόρνια, περίπου έναν μήνα μετά από έρευνα του CNN που κατέγραψε πολυετές ιστορικό σοβαρών τραυματισμών και θανάτων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Ο πρόεδρος του Six Flags Magic Mountain, Μπράιαν Όρντινγκ, ανέφερε σε ανάρτηση ότι, παρότι το X2 «έχει περάσει με επιτυχία πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας», η εταιρεία αποφάσισε να το κλείσει, καθώς θεωρεί ότι «είναι το σωστό πράγμα να γίνει».

«Η ασφάλεια των διαδρομών αποτελεί θεμέλιο της δραστηριότητάς μας και, όταν βλέπουμε ότι επηρεάζεται η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, το παίρνουμε σοβαρά», πρόσθεσε.

Καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς εδώ και χρόνια

Οι καταγγελίες για τραυματισμούς στο X2 χρονολογούνται περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό εκτός δημόσιας συζήτησης μέχρι την έρευνα του CNN τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχαν καταγραφεί περισσότερες από δώδεκα αναφορές σοβαρών τραυματισμών και νοσηλειών που σχετίζονταν με το roller coaster, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον δύο θάνατοι.

Πιο πρόσφατα, δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο ίδιο τμήμα επειγόντων περιστατικών στη Σάντα Κλαρίτα με εγκεφαλικές κακώσεις, αφού είχαν κάνει τη διαδρομή με διαφορά μόλις έξι ημερών τον Ιούλιο.

Το X2 είχε κλείσει προσωρινά μία ημέρα μετά τον τραυματισμό της δεύτερης γυναίκας.

Πάνω από 100 καταγγελίες για εγκεφαλικές κακώσεις

Την περασμένη εβδομάδα, δικηγόροι που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του πάρκου δήλωσαν ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις από το X2 μόνο μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Οι καταγγελίες αυτές προσθέτουν πίεση στη Six Flags, η οποία μέχρι τώρα τόνιζε ότι το roller coaster περνούσε τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας.

Το X2 ήταν από τα πιο εμβληματικά roller coaster του πάρκου

Το X2 αποτελούσε για σχεδόν δύο δεκαετίες μία από τις βασικές ατραξιόν του Six Flags Magic Mountain στη Νότια Καλιφόρνια και προσέλκυε λάτρεις των roller coaster από όλο τον κόσμο.

Η διαδρομή χαρακτηριζόταν ως «τέταρτης διάστασης», καθώς τα καθίσματα περιστρέφονταν κατά 360 μοίρες γύρω από την τροχιά, ενώ τα βαγόνια έφταναν σε ταχύτητες σχεδόν 80 μιλίων την ώρα, περίπου 129 χλμ./ώρα, για περίπου δύο λεπτά.

Η οριστική διακοπή λειτουργίας του σηματοδοτεί το τέλος μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες διαδρομές του πάρκου.