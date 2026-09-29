«12.000 ευρώ για 3-4 χημειοθεραπείες»: Στο μικροσκόπιο η «κλινική-εκτελεστήριο» στη Θεσσαλονίκη – Τρομάζουν οι μαρτυρίες συγγενών ασθενών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Αυτή ήταν μία από τις πρακτικές που ακολουθούνταν στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη της οποίας η άδεια ανακλήθηκε, ενώ είχε και ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε παράνομα. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, με τα παραστατικά να στέλνονται στον ΕΟΠΥΥ για την καταβολή αποζημιώσεων.

Όπως είθισται να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τα στόματα ανοίγουν. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων.

Η υπόθεση οδήγησε στο σφράγισμα της κλινικής, ενώ έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για την εκκένωσή της, καθώς σε αυτήν εξακολουθούν να νοσηλεύονται κυρίως ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς. Η διαδικασία του σφραγίσματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ την ίδια ώρα συγγενείς ασθενών προσέρχονταν στην κλινική, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, κυρίως για ηλικιωμένους και βαριά ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν άμεσα από τη μονάδα.

«12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες»

Καταγγέλλων υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για όλο τον χρόνο, για τρεις έως τέσσερις συνεδρίες, ποσό που, όπως λέει, αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι.

«Μου ζητούσε για όλο τον χρόνο – που είναι 3-4 συνεδρίες – 12 χιλιάρικα», αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση εάν είναι καρκινοπαθής.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί μέρος του υλικού που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Την ίδια στιγμή, συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας. Γιος πρώην ασθενούς καταγγέλλει ότι το προσωπικό ήταν ελάχιστο και ότι πολλές φορές αναγκαζόταν ο ίδιος να ταΐζει τη μητέρα του.

«Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ», λέει, ενώ καταγγέλλει και λάθη στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής της, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να μην ελέγχεται το σάκχαρό της.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία άλλου συγγενή, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε μεταφέρει τη μητέρα του στην κλινική για φυσικοθεραπεία και 20 ημέρες αργότερα την παρέλαβε σε πολύ βαριά κατάσταση.

«Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο», υποστηρίζει ότι του είπαν. Όπως περιγράφει, η γυναίκα βρισκόταν σε κώμα και το πόρισμα έκανε λόγο για αφυδάτωση.

Και στο διαδίκτυο, πάντως, καταγράφονται καταγγελίες συγγενών για την εμπειρία τους από την κλινική.

«Κλινική εκτελεστήριο», αναφέρει ένας από τους καταγγέλλοντες, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε συγγενή του με κινητικά προβλήματα και τον παρέλαβε με λοίμωξη του αναπνευστικού και του ουροποιητικού, δίνοντας, όπως λέει, μάχη για τη ζωή του.

Άλλη καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο άνθρωπός της ήταν απεριποίητος κατά τις επισκέψεις τους και «λερωμένος με εμετούς», καταλήγοντας: «Μεγάλο λάθος που τους εμπιστευτήκαμε».

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες αποτελούν καταγγελίες των συγγενών και χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

«Έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί, σας έφαγα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί στην κλινική το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, δεν είχε εντοπιστεί τότε το ογκολογικό τμήμα, είχαν διαπιστωθεί όμως προβλήματα σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού και είχε εισηγηθεί η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της κλινικής.

Η εισήγηση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δεν υλοποιήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες που τους είχαν προκαλέσει ανησυχία.

«Άκουγα πολύ που φώναζαν οι γυναικούλες», λέει κάτοικος, η οποία υποστηρίζει ότι το μπαλκόνι του σπιτιού της «βλέπει» προς την κλινική. «Έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί, σας έφαγα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Σε ανάρτηση που, σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, έγινε πριν από λίγους μήνες, συγγενής ασθενούς περιγράφει τη δική του εμπειρία και εκφράζει σοβαρές καταγγελίες για τη νοσηλεία του πατέρα του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο πατέρας του είχε μεταφερθεί στην κλινική μετά από εγκεφαλικά και υποστηρίζει ότι παρέμεινε εκεί περίπου δύο μήνες, ενώ καταγγέλλει ότι πραγματοποιούνταν εξετάσεις που, κατά την άποψή του, δεν ήταν αναγκαίες.

Η ανάρτηση καταλήγει με την έκκληση:

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Οι συγκεκριμένες διαδικτυακές αναρτήσεις αποτελούν καταγγελίες συγγενών και όχι αυτοτελώς επιβεβαιωμένα ευρήματα. Η βαρύτητα της υπόθεσης, ωστόσο, πλέον συνδέεται με τα επίσημα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε εισαγγελικό, διοικητικό και πειθαρχικό επίπεδο.

Γιαννάκος: «Επιτέλους σφραγίζεται» – Είναι «κλινική φάντασμα»

Την απόφαση για τη σφράγιση σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος έκανε λόγο για «κλινική φάντασμα» και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δομή διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και τις αντίστοιχες υποδομές.

Ο κ. Γιαννάκος υποστήριξε ακόμη ότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και έλεγχοι που είχαν καταγράψει προβλήματα στη λειτουργία της κλινικής.

Σε δηλώσεις του τάχθηκε υπέρ της παραπομπής των ασθενών σε οργανωμένες και αδειοδοτημένες ογκολογικές δομές και τόνισε την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση και θεραπεία.

Ελλείψεις σε προσωπικό και ΜΕΘ – Στον εισαγγελέα η έκθεση της ΕΑΔ

Οι ελεγκτές της ΕΑΔ κατέγραψαν παράλληλα σειρά παραβάσεων. Η κλινική, σύμφωνα με την έκθεση, δεν διέθετε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ απουσίαζε προσωπικό σε προβλεπόμενες ειδικότητες. Επιπλέον, δεν λειτουργούσε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν από το θεσμικό πλαίσιο με βάση τη δυναμικότητα της κλινικής.

Είχε προηγηθεί έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών το 2025, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία της κλινικής.

Στις αρχές του 2026 είχε ανακληθεί η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και είχε ακολουθήσει εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για αποζημίωση νοσηλειών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Η εισαγγελική έρευνα

Μετά τα ευρήματα της ΕΑΔ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις όσοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους στην κλινική, αλλά και τα πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν το ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Μία ακόμη κλινική στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ζητήματα και σε μονάδα στην Αθήνα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το προσωπικό και τον αριθμό των κλινών.

Στην περίπτωση της κλινικής στην Αθήνα, μάλιστα, είχε εμφανιστεί στην ιστοσελίδα της αναφορά σε ογκολογικό τμήμα, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες και υπό ποιες προϋποθέσεις λειτουργούσε.