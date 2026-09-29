Αγοραστός: «Περίμενα την παραπομπή μου στο Ειδικό Δικαστήριο – Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φθάσει στην αλήθεια» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην απόφαση για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά και στον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαχείριση του πεδίου της τραγωδίας των Τεμπών, αναφέρθηκε ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε αρμοδιότητα ούτε επιχειρησιακό ούτε συντονιστικό ρόλο στο σημείο, υπογραμμίζοντας ότι «όλα είναι θέματα και ζήτημα αρμοδιοτήτων». Όπως ανέφερε, «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο. Όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη διαχείριση του πεδίου του δυστυχήματος και στη συλλογή και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού, ο πρώην περιφερειάρχης τόνισε ότι αυτή η ευθύνη ανήκε στις ανακριτικές αρχές. «Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των ανακριτικών αρχών και όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που ο χώρος βρισκόταν υπό την εποπτεία των αρμόδιων προανακριτικών αρχών, κανένας άλλος φορέας δεν μπορούσε να αποφασίζει για τις ενέργειες που θα γίνονταν εκεί. «Όταν ένας χώρος φυλάσσεται και είναι υπό την εποπτεία της προανακριτικής αρχής και εν προκειμένω της Τροχαίας Λάρισας και του κ. Βλαχογιάννη, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται, κανένας άλλος φορέας να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες», ανέφερε.

Ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ακόμη ότι όλες οι ενέργειες στο πεδίο γίνονταν σε γνώση των αρμόδιων αρχών. «Καρέ καρέ όλες οι ενέργειες. Παρακολουθούσαν όλοι και σε τέλεια γνώση όλων των αρμόδιων αρχών», είπε, προσθέτοντας ότι η παρουσία της Περιφέρειας στο σημείο συνδεόταν με την αποστολή μηχανημάτων, κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται εκεί από μηχανήματα που ήταν απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς και τίποτα άλλο δεν είχε ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν», σημείωσε.

Με βάση αυτή τη θέση, ο πρώην περιφερειάρχης κατέληξε ότι «δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράλειψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη».

«Οι προανακριτικές αρχές ήταν υπεύθυνες για το πεδίο»

Ερωτηθείς εάν, κατά την άποψή του, ήταν αποκλειστικά ζήτημα των ανακριτικών αρχών ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζονταν το πεδίο του δυστυχήματος, ο κ. Αγοραστός απάντησε καταφατικά.

«Ακριβώς. Οι προανακριτικές αρχές και ο κύριος Βλαχογιάννης, που ήταν και διοικητής Τροχαίας Λάρισας, γιατί σε αυτόν ανέθεσαν την προανακριτική διαδικασία», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε, επικαλούμενος τη δικογραφία, ότι ο τότε διοικητής της Τροχαίας Λάρισας είχε την ευθύνη της προανακριτικής διαδικασίας και έδινε τις σχετικές εντολές. «Αυτός ήταν υπεύθυνος και αυτός, όπως φαίνεται μέσα στη δικογραφία που διαβάσαμε τόσο καιρό, συνομιλούσε με τους κάτω, με τους αστυνομικούς αλλά και με τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ και έδινε τις εντολές και από αυτόν παίρνανε εντολές και παίρνανε και τη σύμφωνη γνώμη για να κάνουν όλες τις ενέργειες εκεί», είπε.

«Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική»

Σχολιάζοντας την εξέλιξη με την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, ο Κώστας Αγοραστός δήλωσε ότι δεν αιφνιδιάστηκε. «Όχι, το περίμενα γιατί η δίκη είναι πολιτική», ανέφερε.

Εξηγώντας τη συγκεκριμένη αναφορά του, είπε «γιατί είναι πολιτική. Καθαρά. Διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και επί των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο Ειδικό Δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα».

Ο ίδιος συνέδεσε τη θέση του αυτή και με τις εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας «και αυτό φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές και σε όλες τις εκλογές. Είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι πολιτικό».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε αρμοδιότητα ως προς τη διαχείριση του πεδίου. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα ως να βρίσκεται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να δώσει εντολή σε έναν ένστολο;»

Σε ερώτηση για το πώς τεκμηριώνει ότι δεν είχε επιχειρησιακό ή συντονιστικό ρόλο, ο πρώην περιφερειάρχης επικαλέστηκε τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

«Από τον νόμο, από τη μη συνεχή παρουσία μου εκεί και από τις καταθέσεις ότι κανένας δεν πήρε εντολή από μένα αλλά και δεν μπορούσα», είπε.

Και έθεσε το ερώτημα «μπορούσε ένας περιφερειάρχης να δώσει εντολή σε έναν ένστολο; Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να διατάξει έναν αστυνόμο, όταν ο αστυνόμος είναι προανακριτική αρχή;».

Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε επίσης σε άλλα στοιχεία που, όπως είπε, περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι «θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ολόκληρη εκπομπή και να δούμε κάποιοι οι οποίοι παρουσιάζονται σήμερα και κουνούν το δάκτυλο, που ήταν υπεύθυνοι, και κάνουν αυτές τις κινήσεις και έκαναν αυτές τις κινήσεις για να φύγουν από το κάδρο».

Στο ίδιο πλαίσιο διερωτήθηκε «τι σχέση έχει ένας περιφερειάρχης; Έχει σχέση με τον ΟΣΕ; Έχει σχέση με τα υπουργεία; Με ποιο έχει σχέση; Δεν έχει καμία σχέση».

Όπως υποστήριξε, η παρουσία της Περιφέρειας στο σημείο είχε ως σκοπό την παροχή βοήθειας. «Εμείς εκεί τρέξαμε για να βοηθήσουμε γιατί μας είπαν χρειάζονται τα μηχανήματα και οφείλαμε να το κάνουμε», ανέφερε.

«Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ζήτησε τα μηχανήματα»

Απαντώντας στο ποιος ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας με μηχανήματα, ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

«Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο συμμετέχουν Πυροσβεστική, Αστυνομία, Στρατός, Αεροπορία, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία, ο δήμαρχος του οικείου δήμου και όλοι οι φορείς οι οποίοι είναι μέσα από τον νομό», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο επίπεδο δεν συνεπαγόταν την απόκτηση επιχειρησιακής αρμοδιότητας. «Από τον νομό δεν προκύπτει ότι έχω αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα», υποστήριξε.

Αναφερόμενος, τέλος, στην εισαγγελική πρόταση, είπε «καταλαβαίνω ότι έχετε και το πόρισμα ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα. Ή μάλλον όχι το πόρισμα, συγγνώμη, η πρόταση του κυρίου εισαγγελέα ότι δεν έχω αρμοδιότητα».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αλήθεια»

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματά του μετά την εξέλιξη στη δικαστική διαδικασία, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανέφερε ότι στόχος του είναι, όπως είπε, να συμβάλει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Οι κινήσεις μου είναι για να βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει πραγματικά στην αλήθεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «μερικές φορές υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει».

Ο ίδιος εμφανίστηκε αποφασισμένος να παρουσιάσει τα στοιχεία που, κατά την άποψή του, στηρίζουν τη θέση του. «Σήμερα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου, θα λάμψει και εδώ είμαστε αυτό και στης εκπομπής σας», ανέφερε.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που, όπως είπε, θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. «Τώρα που τηλεφωνικά δεν γίνεται να παραθέσουμε όλα τα στοιχεία, τα οποία βήμα βήμα, καρέ καρέ, όπως καρέ καρέ παρακολουθούσε όλη η Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική εξουσία, οι πολιτικοί, η συντονιστική εξουσία, η πολιτική εξουσία, τα παρακολουθούσαμε», είπε.

Και κατέληξε «αν γινόταν κάτι, λέει, έγινε λάθος από τους άλλους, γιατί δεν σταματούσαν; Όχι από εμάς. Εμείς δεν είχαμε καμία ευθύνη να κάνουμε κάτι».

Στο ερώτημα εάν αυτό θα αποτελέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί και ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, ο κ. Αγοραστός απάντησε με μία λέξη «αλήθειας», για να προσθέσει στη συνέχεια «αυτή είναι η αλήθεια και υπάρχουν και μαρτυρίες που την αποδεικνύουν».

πηγή: ΕΡΤ