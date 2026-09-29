Αλέξης Τσίπρας: «Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για τα καύσιμα – Ο Μητσοτάκης μετατρέπεται σε σημείο αποσταθεροποίησης»

Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη – «αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία» – μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου από το Kontra Channel, με θέμα: «Η θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει – Στρατηγικές επιλογές για το μέλλον». Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο Olympia Forum.

Ο κ. Τσίπρας, υποστήριξε πως αν δεν παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης, θα πρέπει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να τον αποπέμψει, «αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια». Εξήγησε δε, το αίτημά του για παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης λέγοντας ότι ο Γ. Φλωρίδης «με ιταμό ύφος» έλεγε πως «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι, κατά τον κ. Τσίπρα, «ηλιαχτίδα φωτός» στις σκοτεινές ημέρες των τελευταίων αυτών επτά χρόνων, αναφορικά με την απόδοση δικαιοσύνης και τη λογοδοσία.

«Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για τα καύσιμα»

Από εκεί και πέρα στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στη Λουκία Γκάτσου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει». Σημειωτέον, συμπλήρωσε, «η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία, και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός».

Επανέλαβε επίσης, ότι έχει προτείνει στην κυβέρνηση τέσσερα εργαλεία για τη μείωση τιμών στα καύσιμα, από τα οποία εκείνη μπορεί να διαλέξει όποιο θέλει (ή ένα συνδυασμό αυτών), καταλήγοντας ότι ο πήχης για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης, το 1,80.

«Ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Στο κεφάλαιο της ακρίβειας επανέλαβε ότι «έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές στα σούπερ μάρκετ Γαλλίας, Ελβετίας…», ενώ σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, και στο σκέλος της διαφθοράς, υποστήριξε ότι αν κάποιος τραυματίζει την εικόνα της χώρας, είναι αυτός που την έκανε «τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ερωτηθείς σε άλλο σημείο, για τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, την χαρακτήρισε «πολύ προκλητική». Όμως, συμπλήρωσε, «σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κακομοίρηδες. Υπάρχουν άνθρωποι της παραγωγής, άνθρωποι του μόχθου» κ.ο.κ. Σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώην πρωθυπουργού, η δήλωση του κ. Θεοχάρη «αντανακλά μια συνολικότερη αντίληψη του κυρίου Μητσοτάκη».

Σε ερώτημα για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας μετά τις εκλογές, απάντησε ότι αν και το ακούει πάρα πολλά χρόνια, εν τούτοις «σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακυβερνησίας. Ο πραγματικός κίνδυνος που υπάρχει, είναι να συνεχίσει η χώρα να κυβερνιέται με μια αδιέξοδη πολιτική, που διευρύνει τις ανισότητες, βαθαίνει τη διαφθορά, και μας οδηγεί σε τέλμα», αντέτεινε. Και σε επόμενο σημείο, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετατρέπεται «σε σημείο αποσταθεροποίησης» από σημείο σταθερότητας που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, υπό την έννοια ότι δεν δημιουργούνται συναινέσεις γύρω από το πρόσωπό του.

Επιμένοντας ότι το κόμμα του είναι η εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τον νυν πρωθυπουργό και τη Δεξιά, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα… τσακωθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Αντίπαλός του, επεσήμανε, είναι τα προβλήματα και ο κ. Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε επίσης, ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, με κόκκινη γραμμή το κυβερνητικό πρόγραμμα να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. «Δεν πιστεύω σε Μεσσίες», είπε επίσης, «κανείς μας δεν είναι αναντικατάστατος», ανέφερε ακολούθως.

Στο ερώτημα, τέλος, αν μια δική του κυβέρνηση θα έθετε υπό αμφισβήτηση συμφωνίες, όπως «Η Ασπίδα του Αχιλλέα», ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε ότι διακρατικές συμφωνίες δεν αναθεωρούνται έτσι εύκολα. Παράλληλα τόνισε ότι από τις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι και τη δική του υπήρχε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, κάτι που ανέτρεψε η σημερινή κυβέρνηση, μετατρέποντας την Ελλάδα σε «πρόθυμο σύμμαχο».

Επίσκεψη στο χωριό Λάλα

Πριν την ομιλία του στο συνέδριο, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το χωριό Λάλα, όπου συνάντησε κτηνοτρόφους και από όπου κατήγγειλε ότι συνεχίζεται «το πάρτι πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έθεσε και μια άλλη διάσταση λέγοντας ότι από τους 82.000 κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι δικαιούνται επιδότηση, μόνο οι 40.000 είναι… αληθινοί.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ