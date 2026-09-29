Ευαγγελία Συριοπούλου: «Η καψούρα σταματάει, αλλά μετά υπάρχουν όλα τα πολύ βαθιά συναισθήματα…»

Η Ευαγγελία Συριοπούλου, καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τους δύο γιους της και την σχέση της με τον σύζυγό της, η οποία μετράει 17 χρόνια. 

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Ευαγγελία Συριοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/evagelia_siriopoulou_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένη στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ήταν η Ευαγγελία Συριοπούλου, όπου μίλησε για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.
  • Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στους δύο γιους της, ηλικίας πέντε και δύο ετών, περιγράφοντας την καθημερινότητά της.
  • Μιλώντας για τη 17χρονη σχέση της με τον σύζυγό της, η Ευαγγελία Συριοπούλου σημείωσε πως «η καψούρα σταματάει, αλλά μετά υπάρχουν όλα τα πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε και θέλεις να περάσεις όλη τη ζωή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο».

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Καλεσμένη στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ήταν το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, η Ευαγγελία Συριοπούλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή ηθοποιός, την οποία φέτος το κοινό απολαμβάνει στη σειρά εποχής του ANT1 «Ντέρτι», μίλησε για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Αναφερόμενη στους γιους της, η Ευαγγελία Συριοπούλου εξήγησε ότι: «Έχω δύο παιδάκια, δύο αγοράκια πέντε και δύο ετών, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει το πρόγραμμα, τα όρια, αλλά και πολύ παιχνίδι στο σπίτι. Προσπαθώ να προσαρμοστώ τώρα με τα αγόρια, γιατί παίζουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπαλίτσα, είναι λίγο πιο ζωηρά. Με αυτοκινητάκια, φεύγουν, πετάγονται, είναι λίγο…». 

«Με τον σύζυγό μου είμαι 17 χρόνια μαζί»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η καλλιτέχνις είπε πως: «Δεν παντρεύτηκα τόσο μικρή, με τον σύζυγό μου είμαι 17 χρόνια μαζί. Όταν σταθήκαμε στα πόδια μας και θέλαμε πολύ να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε».

«Δεν υπάρχει μυστικό. Αυτό είναι μια μαγική στιγμή, που είσαι μαζί με έναν άνθρωπο, βρίσκεστε μαζί στη ζωή, επιλέγεις να είσαι μαζί του, τον θαυμάζεις, δεν σταματάει ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη. Προσπαθείς, γιατί θέλεις.

Η καψούρα σταματάει, αλλά μετά υπάρχουν όλα τα πολύ βαθιά συναισθήματα που σε κρατάνε και θέλεις να περάσεις όλη τη ζωή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό πρέπει να λέμε», συνέχισε η Ευαγγελία Συριοπούλου.

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