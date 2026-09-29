Μιχάλης Βαλάσογλου: «Το να συνεργάζεσαι με παιδιά σε επηρεάζει – Όλη αυτή η σχέση είναι κάτι μοναδικό και για τη δουλειά και για εμάς»

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου και η Ζωή Πυλιώτη, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ», έδωσαν συνέντευξη σήμερα (29/9) στην Κατερίνα Καινούργιου για τη «Super Κατερίνα». Ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τα παιδιά στο αγαπημένο σίριαλ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Όλη αυτή η σχέση είναι κάτι μοναδικό και για τη δουλειά και για εμάς».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μιχάλης Βαλάσογλου ανέφερε πως: «Το να συνεργάζεσαι με παιδιά σε επηρεάζει. Γιατί με το παιδί είσαι συνάδελφος, φίλος και με έναν τρόπο, σε έναν βαθμό, είσαι και φροντιστής του».

«Επομένως όλη αυτή η σχέση είναι κάτι μοναδικό και για τη δουλειά και για εμάς. Έχω δουλέψει ξανά με παιδιά στη τηλεόραση, αλλά ήταν πιο μεγάλα, που είναι άλλου είδους η επικοινωνία», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Ακόμα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Τα γυρίσματα είναι δύσκολα, αλλά είναι και πολύ ωραία. Δεν μένουμε ποτέ στις δυσκολίες, είναι πάντα παροδικές. Αυτό που συμβαίνει είναι το ευχάριστο. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι θα πάμε δεύτερη σεζόν, αλλά πιστεύαμε το σενάριο που πήραμε και την ομάδα που είχαμε φτιάξει, από την πρώτη στιγμή».