Σοβαρή καταγγελία κατά της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview έφτασε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Συγκεκριμένα ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή για την Ραδιοτηλεόραση, και κατήγγειλε «εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων» από την Interview.

Ο σχετικός φάκελος δεν εστάλη μόνο στην πρόεδρο του ΕΣΡ, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, και τον αντιπρόεδρο, Γιάννη Πολίτη, αλλά κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στο σύνολο του πολιτικού και δικαστικού συστήματος της χώρας. Συγκεκριμένα κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων:

Στην Προεδρία της Δημοκρατίας (Προεδρικό Μέγαρο)

Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού

Στον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Στον ΔΣΑ, την ΕΣΗΕΑ, την ΕΣΗΕΜΘ, την ΠΟΕΣΥ και τον ΣΕΔΕΑ

Στα αρχηγεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας)

Όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος, η έρευνα δημοσιεύτηκε μία ημέρα νωρίτερα από την ολοκλήρωσή της. «Για τον μήνα Σεπτέμβριο, που σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην “ταυτότητα της έρευνας” θα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9/2026 ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης/9/2026 και ώρα 23:58 μ.μ. Δηλαδή ένα 24ώρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων» σημειώνει χαρακτηριστικά στην καταγγελία.

«Βάσει της εν λόγω ταυτότητας της έρευνας στο διάστημα αυτό θα συλλέγονταν δεδομένα από δείγμα 4.928 ατόμων ηλικίας 17+, πανελλαδικά. Ωστόσο, όπως αναμφισβήτητα αποδεικνύεται από το ψηφιακό πειστήριο 1, που επισυνάπτεται, η έρευνα στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές, επιλεκτικά και εμπιστευτικά ήδη από τις 23:58 στις 27/9/2026» προσθέτει ο δικηγόρος, ο οποίος παραθέτει ψηφιακά πειστήρια που υποστηρίζουν την καταγγελία, δηλαδή φωτογραφίες από τον υπολογιστή στον οποίο άνοιξε ο καταγγέλλων την έρευνα και είναι νωρίτερα από την ημέρα που δηλώνεται ότι θα έληγε η συλλογή των στοιχείων.

«Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της. Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις σας για τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού και την εκπλήρωση του θεσμικού σας ρόλου προς διασφάλιση του καθήκοντος της αλήθειας» σημειώνεται στην καταγγελία.

Διευθύνων Σύμβουλος της Interview: «Ο δικηγόρος προχώρησε στην καταγγελία στο ΕΣΡ για να κάνει σόου»

Ο διευθύνων σύμβουλος και πολιτικός αναλυτής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview, Δημήτρης Βασιλειάδης, μιλώντας στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στον Realfm 97,8, υποστήριξε ότι ο δικηγόρος προχώρησε στην καταγγελία στο ΕΣΡ προκειμένου να κάνει σόου.

«Να ενημερώσουμε τον δικηγόρο ότι η διαδικασία καταγγελίας μίας δημοσκόπησης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι να πάει στο ΕΣΡ αλλά στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς). Είναι μία επιτροπή που έχει ένα προεδρείο το οποίο δεν αποτελείται από δημοσκόπους αλλά από πραγματογνώμονες που είναι κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου» ανέφερε ο κ. Βασιλειάδης.

Και συμπλήρωσε: «Ο δικηγόρος δεν έστειλε σε εμένα την επιστολή. Την έστειλε στο ΕΣΡ, στον ΠτΔ, στον πρόεδρο της Βουλής, στα κόμματα κ.ο.κ, με την προοπτική να κάνει καταγγελία ή να κάνει σόου; Μάλιστα δεν αμφισβητεί τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά λέει ότι τελείωσε η έρευνα στις 27/9 αντί στις 28/9 όπως λέει. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξει. Διότι όταν τον ρώτησαν πώς βρήκε την έρευνα είπε ότι ότι του ήρθε σε mail. Από ποιο mail σε ποιο mail; Την ανάλυση των δεδομένων την κάνω μόνο εγώ. Άρα από ποιο mail την πήρε;».

«Εάν θέλει κάποιος να κάνει σωστά τη δουλειά του και να καταγγείλεις τη δημοσκόπηση, πρέπει να πάει στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων να πει ότι ο “Βασιλειάδης έχει μία στημένη δημοσκόπηση” και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Αυτή είναι η διαδικασία. Όλα τα άλλα είναι σόου» κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος και πολιτικός αναλυτής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview.