Καλαμάτα: Ληστής τραυμάτισε με χαρτοκόπτη 73χρονη που τον εντόπισε στο διαμέρισμα της κόρης της – Άρπαξε πορτοφόλι με 2.000 ευρώ

Μια 73χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια με χαρτοκόπτη από έναν κουκουλοφόρο ληστή, τον οποίο εντόπισε το πρωί της Δευτέρας στο διαμέρισμα της κόρης της. Ο δράστης άρπαξε πορτοφόλι με 2.000 ευρώ και διέφυγε, ενώ η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον τρόμο έζησε μία 73χρονη γυναίκα, το πρωί της Δευτέρας (28/9) στην Καλαμάτα, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν ληστή που είχε παραβιάσει το διαμέρισμα της κόρης της.
  • Ο δράστης της επιτέθηκε με έναν χαρτοκόπτη, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα χέρια, όταν η 73χρονη επιχείρησε να τον σταματήσει.
  • Ο ληστής άρπαξε πορτοφόλι με 2.000 ευρώ και εξαφανίστηκε, ενώ οι αστυνομικές αρχές της Καλαμάτας διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον τρόμο έζησε μία 73χρονη γυναίκα, το πρωί της Δευτέρας (28/9) στην Καλαμάτα, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν ληστή που είχε παραβιάσει το διαμέρισμα της κόρης της, σε πολυκατοικία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήταν λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, όταν η 73χρονη επέστρεφε στο σπίτι της και διαπίστωσε ότι ένας κουκουλοφόρος ληστής βρισκόταν εντός του διπλανού διαμερίσματος, όπου διαμένει η κόρη της, στον ίδιο όροφο με τη δική της κατοικία.

Ο δράστης την τραυμάτισε με χαρτοκόπτη

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, η 73χρονη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ επιχείρησε να σταματήσει τον άγνωστο δράστη, ο οποίος της επιτέθηκε με έναν χαρτοκόπτη, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα χέρια.

Άρπαξε πορτοφόλι με 2.000 ευρώ

Στη συνέχεια ο δράστης, που είχε αρπάξει ήδη το πορτοφόλι της κόρης της, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με την καταγγελία, το πορτοφόλι περιείχε το ποσό των 2.000 ευρώ.

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο, εκκινώντας τις έρευνες στο διαμέρισμα για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη. Παράλληλα, άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις για το περιστατικό και αναζήτησαν τυχόν βιντεοληπτικό υλικό, που μπορεί να έχει καταγράψει τις κινήσεις του δράστη.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, που αναζητούν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι νεαρός σε ηλικία.

 

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