Κάμπινγκ: Ο Πάρης παραμένει δεμένος στην αποθήκη

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Κάμπινγκ
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Η κωμική σειρά «Κάμπινγκ» επιστρέφει με σαρωτικές εξελίξεις απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο Πάρης παραμένει δεμένος στην αποθήκη, ενώ ο Κοσμάς ανακαλύπτει κι εκείνος με τη σειρά του τον σάκο με τα χρήματα του Ιορδάνη.

Στον «Άλλο Κόσμο» ένα μυστικό δεν μένει ποτέ κρυφό για πολύ και η αποκάλυψή του έχει απρόβλεπτες και σπαρταριστές συνέπειες για τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA.

Τι θα δούμε στο πέμπτο επεισόδιο (Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου):

Όσο ο Πάρης παραμένει όμηρος στην αποθήκη, ο Ιορδάνης βασανίζεται από τύψεις. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο όταν ο Κοσμάς ανακαλύπτει τυχαία τον κρυμμένο σάκο με τα λεφτά στο τροχόσπιτο του Ιορδάνη.

Για να εξαφανίσει τα ίχνη της απαγωγής, ο Σοφοκλής μεταφέρει το αυτοκίνητο του Πάρη στη μάντρα του Πρύτανη. Την ίδια ώρα, τα παιδιά συνειδητοποιούν έντρομα ότι ο πατέρας τους έχει μπλέξει πολύ περισσότερο απ’ όσο νόμιζαν!

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

 

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