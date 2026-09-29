Ντέρτι: Η Στέλλα και ο Άρης έρχονται όλο και πιο κοντά

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Μετά την επίθεση στο ΝΤΕΡΤΙ, η πίεση αυξάνεται και τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται.

Ο Πασχάλης προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια, ενώ μια απειλή από τον Σαράφη ενισχύει την αίσθηση ότι πίσω από τα γεγονότα κρύβεται κάτι μεγαλύτερο που, με κάποιον τρόπο, σχετίζεται με τον Αλέκο.

Η σχέση των δύο φίλων βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί.

Η Ξένια εξακολουθεί να περιμένει εξηγήσεις από τον Αλέκο, ενώ και οι δύο προβληματίζονται με το δέσιμο που φαίνεται να αποκτούν ο Λευτέρης και η Στέλλα.

Ο Άρης ανοίγεται στη Στέλλα για το παρελθόν του και της αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον έκανε να γίνει αστυνομικός.

Η Βούλα καταλαβαίνει την ένταση ανάμεσα στον Πασχάλη και τον Αλέκο και προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Ο Άρης δέχεται μια περίεργη πρόσκληση από τον Αλέκο, την ώρα που η Στέλλα, στον πυρήνα της οικογένειας πλέον, καλείται να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να αρχίσει να ψάχνει από μέσα.

Όμως όσο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο γίνεται ξεκάθαρο ότι κανείς δεν είναι όσο αθώος δείχνει.

Σε μια κουβέντα με την Στέλλα, η Ξένια προσπαθεί να της εξηγήσει τη δική της πλευρά για το παρελθόν τους, αλλά η κουβέντα διακόπτεται από ένα τηλεφώνημα που η Στέλλα δεν περίμενε…

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