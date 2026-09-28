«Ντέρτι»: Η πιο «μεθυστική» σειρά της φετινής σεζόν

Πόσο πόνο μπορεί να κουβαλάει η ιστορία μιας νέας γυναίκας; Πόσο μπορεί να «χτυπηθεί» από τη μοίρα; Αξίζουν όλοι μια δεύτερη ευκαιρία; Μπορεί το φως να νικήσει το σκοτάδι; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα «γεννά» η νέα δραματική σειρά εποχής του ANT1, με το «Ντέρτι» να έχει βάλει πλώρη για την κορυφή.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Η Ευγενία Ξυγκόρου, η οποία μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να αγαπηθεί από το κοινό, έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο της βαθιά πληγωμένης Στέλλας Σμαραγδή. Μιας κοπέλας που μεγάλωσε χωρίς μητέρα, όχι γιατί ο θάνατος «χτύπησε» την πόρτα της οικογένειάς της, αλλά γιατί η γυναίκα που την έφερε στη ζωή επέλεξε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, μια εποχή που η κοινωνία είχε άλλες απαιτήσεις από το φύλο της.

Όταν η μοίρα θα της δείξει για ακόμη μια φορά το σκληρό της πρόσωπο, εκείνη θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μητέρα της και τη νέα ζωή που έχει φτιάξει. Η Στέλλα θα αναγκαστεί να κάνει «βουτιά» σε έναν σκοτεινό και επικίνδυνο κόσμο, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει παλιά αλλά και νέα τραύματα.

Η Κλέλια Ρένεση γίνεται η Ξένια Αβραμίδου. Τραγουδίστρια, πρώτο όνομα στο νυχτερινό κέντρο του συζύγου της, άλλαξε όλη της τη ζωή όταν θέλησε να κυνηγήσει το όνειρο της και να φύγει από έναν γάμο που ένιωθε πως μέσα σε αυτόν «μαραίνεται».

Βέβαια, γι’ αυτή της την απόφαση πλήρωσε το πιο σκληρό τίμημα, καθώς άφησε πίσω την κόρη της, με την οποία έγιναν δύο ξένες.

Όταν η Στέλλα θα «εισβάλει» μια μέρα έπειτα από χρόνια στη ζωή της, η Ξένια θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, την ώρα που η φαινομενικά τέλεια ζωή που έχει «χτίσει» θα αρχίσει να ξεθωριάζει και όσα αυτή έκρυβε θα ξεκινήσουν να βγαίνουν στο φως.

Το «Ντέρτι» δεν είναι μια εύκολη σειρά. Έχει αρκετό σκοτάδι και βία και η Κλέλια Ρένεση με την Ευγενία Ξυγκόρου έχουν αναλάβει δύο πολύ δύσκολους γυναικείους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η κοινή ιστορία της Ξένιας και της Στέλλας έχει πολύ πόνο, ενώ το μονοπάτι της λύτρωσης είναι στρωμένο με αγκάθια.

Αν και λιγοστές, οι κοινές σκηνές που πήραμε ανάμεσα στην Κλέλια Ρένεση και την Ευγενία Ξυγκόρου στα πρώτα τρία επεισόδια, ήταν τόσο εκρηκτικές, που μας έκαναν να ανυπομονούμε για όσες θα έρθουν. Οι δύο ηθοποιοί φαίνεται να έχουν μπει στο κλίμα της εποχής, αλλά και των ρόλων τους, δείχνοντας να έχουν κατανοήσει την ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων που υποδύονται.

Η χημεία με τους Τάσο Νούσια και Νικόλα Χαλκιαδάκη

Συμπρωταγωνιστές τους σε αυτή τη νέα σειρά, είναι ο Νικόλας Χαλκιαδάκης και ο Τάσος Νούσιας.

Ο Τάσος Νούσιας υποδύεται τον Αλέκο Αβραμίδη. Έναν σκληρό επιχειρηματία, που διατηρεί ένα επιτυχημένο νυχτερινό κέντρο, αλλά την περιουσία του την έχει «φτιάξει» με παράνομους τρόπους. Ενώ φαίνεται πως έχει κάποιες ευαισθησίες και ένα δύσκολο παρελθόν, ο δρόμος που επέλεξε να ακολουθήσει στη ζωή του, τον «βυθίζει» όλο και πιο πολύ σε ένα σκοτάδι, από το οποίο δεν φαίνεται πως μπορεί να σώσει την ψυχή του.

Μεγάλη αδυναμία του η γυναίκα του, η Ξένια, τα δύο παιδιά του, καθώς και η μητέρα με τον αδελφό του.

Σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και πολύπλοκους ρόλους που έχει αναλάβει στη μικρή οθόνη, ο Τάσος Νούσιας έχει καταφέρει ήδη μέσα σε τρία επεισόδια να ξεχωρίσει και ενδεχομένως να είναι ο «αγαπημένος» κακός του κοινού για φέτος.

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, χωρίς να ξέρουμε τι ανατροπές μας επιφυλάσσει το σενάριο για τη συνέχεια, ανήκει στη φωτεινή πλευρά της ιστορίας του «Ντέρτι».

Νέος, αστυνομικός, με το δικό του πονεμένο παρελθόν, δείχνει να υπηρετεί με ήθος τη δουλειά του, έχοντας στο πλευρό του για πολύτιμο σύμμαχό του, τον φίλο και συνάδελφό του Παύλο, στον ρόλο του οποίου βλέπουμε τον Αλέξανδρο Βάρθη.

Τα δύο ζευγάρια έχουν δέσει με μοναδικό τρόπο, πολύ σημαντικό για μια σειρά όπως το «Ντέρτι», που κάθε άλλο παρά απαρατήρητη έχει περάσει από τους τηλεθεατές, ήδη από την πρώτη εβδομάδα προβολής της.

Ο σημαντικός ρόλος του υπόλοιπου καστ

Ειδική μνεία οφείλει να γίνει στο υπόλοιπο καστ, το οποίο αποτελείται από έμπειρους ηθοποιούς, που μαζί με τα δύο πρωταγωνιστικά ζευγάρια, δίνουν το 100% τους για το άρτιο αποτέλεσμα που βγαίνει στον τηλεοπτικό αέρα.

Ο Αντώνης Αντωνίου, η Νατάσα Ασίκη, ο Φάνης Μουρατίδης, η Ευαγγελία Συριοπούλου και πολλοί ακόμα επιτυχημένοι αλλά και πιο νέοι καλλιτέχνες, αφήνουν ήδη από τα πρώτα επεισόδια το δικό τους αποτύπωμα στο σίριαλ.

Ο Λεωνίδας Κακούρης και η Θεοδώρα Σιάρκου, ανατρίχιασαν το κοινό με τις ερμηνείες τους ως γονείς που «έχασαν» τον γιο τους. Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί έκαναν τους τηλεθεατές να νιώσουν τον πόνο και την απελπισία τους, μπροστά στον χειρότερο εφιάλτη του κάθε ανθρώπου, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα καρφί στη «σχέση» του κόσμου με τον Αλέκο αλλά και τον Χρήστο, τον οποίο υποδύεται ο Γκαλ Ρομπίσα.

Το «Ντέρτι» είναι «μεθυστικό», το «ερωτεύεσαι» από την πρώτη στιγμή, ενώ και τα επόμενα δύο επεισόδια που προβλήθηκαν, κατάφεραν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς η ένταση αυξάνεται κάθε φορά.

Ναι, στο παρελθόν μέσα από άλλες σειρές και ταινίες έχουμε ταξιδέψει στη νυχτερινή ζωή της χώρας των προηγούμενων δεκαετιών, ωστόσο το «Ντέρτι» έχει μια δική του ταυτότητα και μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών, το σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, καθώς και την σκηνοθετική ματιά του Σπύρου Ρασιδάκη, έχει μπει με το δεξί στον τηλεοπτικό αγώνα της φετινής σεζόν. Το σίριαλ προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.