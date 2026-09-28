Τηλεθέαση (27/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Κυριακής

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όπως φάνηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τα νούμερα τηλεθέασης παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο για το γενικό όσο και για το δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις των εκπομπών.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
  • Το MEGA βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο γενικό κοινό, τόσο στη ζώνη 5-10 με το «MEGA Σαββατοκύριακο» (21,4%) όσο και στη ζώνη 10-1 με το «MEGA Non Stop» (13,8%).
  • Στο δυναμικό κοινό, το MEGA διατήρησε την πρωτιά, με το «MEGA Σαββατοκύριακο» να φτάνει το 15,2% και το «MEGA Non Stop» το 15,3% στις αντίστοιχες ζώνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 21,4%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 15,9%
3 OPEN Τώρα Μαζί 9,5%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 9,1%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Non Stop 13,8%
2 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,6%
3 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 12,7%
4 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 7,2%
5 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 5,3%
6 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 4,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 15,2%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 10,5%
3 OPEN Τώρα Μαζί 9%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 2,6%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Non Stop 15,3%
2 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 10%
3 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 9,1%
4 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 7%
5 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 6,8%
6 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 0,9%
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