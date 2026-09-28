Τηλεθέαση (27/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Κυριακής

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|21,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|15,9%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|9,5%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|9,1%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Non Stop
|13,8%
|2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|13,6%
|3
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|12,7%
|4
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|7,2%
|5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|5,3%
|6
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|4,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|15,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|10,5%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|9%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|2,6%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Non Stop
|15,3%
|2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|10%
|3
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|9,1%
|4
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|7%
|5
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|6,8%
|6
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|0,9%