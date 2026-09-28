Τηλεθέαση (27/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Κυριακής

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όπως φάνηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τα νούμερα τηλεθέασης παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο για το γενικό όσο και για το δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες, αναδεικνύοντας τις επιδόσεις των εκπομπών.