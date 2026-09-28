Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε την Εθνική Ακαδημία Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το συγκρότημα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και τραυματισμούς. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσαν το πλήγμα, με αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους να έχουν κυκλοφορήσει, αν και οι επίσημες αρχές δεν έχουν εκδώσει τελικό απολογισμό.

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Διεθνή Νέα

Κιεβο επίθεση
Κίεβο, Πηγή: Telegram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο σφοδρό πλήγμα δέχθηκε η καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέκρουσε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και τραυματισμούς.
  • Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ αποκάλυψε ότι το κτίριο που επλήγη ήταν το συγκρότημα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, γεγονός που επιβεβαίωσε αργότερα και ο πρόεδρος Ζελένσκι.
  • Οι τοπικές αρχές ανέφεραν «τραυματίες και θύματα», ενώ ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε πως «υπάρχουν νεκροί» και υποσχέθηκε απάντηση στη Ρωσία.

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Νέο σφοδρό πλήγμα δέχθηκε η καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προσέκρουσε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και τραυματισμούς.

Το χρονικό της επίθεσης

Αρχικά, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα μη οικιστικό κτίριο στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, στην καρδιά της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.


Στη συνέχεια, το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ αποκάλυψε ότι το κτίριο που επλήγη ήταν το συγκρότημα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας.

Τοπικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν εικόνες με πυκνές στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο φλεγόμενο κτίριο και προσπαθούσαν να διαφύγουν από τα παράθυρα — πληροφορίες που δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθούν ανεξάρτητα από την πρώτη στιγμή.



Εικόνες από το σημείο

Ο επικεφαλής της Κρατικής Διοίκησης της περιφέρειας Σεβτσενκίβσκι, Ολεξάντρ Σαζάνοβιτς, επιβεβαίωσε πως βρισκόταν στο σημείο του πλήγματος, δηλώνοντας: «Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματίες και θύματα. Όλες οι έκτακτες και αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο. Ζητώ από τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στη σκηνή και να μην εμποδίζουν το έργο των υπηρεσιών».

Αν και ο Σαζάνοβιτς δεν διευκρίνισε αμέσως την ακριβή τοποθεσία στη γραπτή δήλωσή του, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται καθαρά ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.


Παράλληλα, το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrinform έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που δείχνει διασώστες να παρέχουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.


Ενώ τα τοπικά κανάλια στο Telegram έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν επιβεβαιωμένο νεκρό, οι επίσημες τοπικές αρχές δεν είχαν εκδώσει ακόμη τελικό απολογισμό.

Η αντίδραση του Ζελένσκι

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τοποθετήθηκε επίσημα για το πλήγμα, επιβεβαιώνοντας πως το κτίριο που υπέστη ζημιές ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης – η πυρκαγιά κατασβήνεται και διεξάγονται έρευνες για τυχόν άτομα που ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Όλες οι υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί», δήλωσε.


Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι την ίδια ημέρα δέχθηκε επίθεση μια φαρμακευτική εταιρεία και πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, ένα επιχειρηματικό κέντρο στο Ντνίπρο, καθώς και πολιτικές υποδομές, επιχειρήσεις και δίκτυα επικοινωνιών σε άλλες πόλεις και περιοχές.

«Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί… Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Θα υπάρξει οπωσδήποτε απάντηση στη Ρωσία για αυτό», τόνισε.

«Και κάθε ένας από τους εταίρους της Ουκρανίας πρέπει να δει -από αυτή την τρομοκρατία και αυτά τα πλήγματα- ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι πραγματικά υποστήριξη για την ανθρώπινη ζωή και υποστήριξη της αρχής ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ και πουθενά να κανονικοποιείται», πρόσθεσε.

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