Προκλητικός Ερντογάν: «Η Μεσόγειος έγινε τουρκική λίμνη» στη Ναυμαχία της Πρέβεζας – «Ευγνώμων» για τον Μπαρμπαρόσα

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Με εμπρηστικές δηλώσεις και αναφορές στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τίμησαν τη συμπλήρωση 488 ετών από τη Ναυμαχία της Πρέβεζας και την Ημέρα του Τουρκικού Ναυτικού.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε τη νίκη του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα ως το γεγονός που μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε «τουρκική λίμνη», ενώ ο υπουργός Άμυνας συνέδεσε την ιστορική παρακαταθήκη της ναυμαχίας με την κατάκτηση της Κύπρου, το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και την τρέχουσα ναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μήνυμα Ερντογάν

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε τη σημασία της επετείου για την τουρκική ναυτική ισχύ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε «τα θερμά του συγχαρητήρια» για την επέτειο της ναυτικής νίκης στην Πρέβεζα, μνημονεύοντας με ευγνωμοσύνη τον ναύαρχο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά και τους ναύτες του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η νίκη αυτή μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε «τουρκική λίμνη», ενώ ευχήθηκε επιτυχία στα στελέχη του τουρκικού ναυτικού για τις αποστολές που αναλαμβάνουν σήμερα στις θάλασσες.

Γκιουλέρ: Από την Πρέβεζα και την Κύπρο στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και λίγες ημέρες νωρίτερα και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων, ναύαρχο Ερτζιουμέντ Τατλίογλου.

Ο Γκιουλέρ χαρακτήρισε τη Ναυμαχία της Πρέβεζας στις 28 Σεπτεμβρίου 1538 ως σημείο καμπής που απέδειξε την υπεροχή της τουρκικής ναυτικής ισχύος απέναντι στον «στόλο των Σταυροφόρων».

Υπογράμμισε ότι η τουρκική σημαία κυμάτιζε επί αιώνες κατά την κατάκτηση της Κύπρου και τις ναυτικές αναμετρήσεις στη Μεσόγειο, τονίζοντας πως το ίδιο πνεύμα αναβιώνει σήμερα, συνδέοντας την παρακαταθήκη της Πρέβεζας με το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του «Τουρκικού Αιώνα».

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde konuştu. Bakan Yaşar Güler şunları söyledi: PREVEZE; CESARETİN,… pic.twitter.com/2XfWHrSQ97 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2026



«Η κληρονομιά αυτής της μεγάλης νίκης μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μαζί με την ένδοξη σημαία μας, η οποία κυμάτιζε για αιώνες κατά την κατάκτηση της Κύπρου, στους αγώνες στη Μεσόγειο και σε άλλες θάλασσες. Αυτή η βαθιά ριζωμένη κληρονομιά, σε συνδυασμό με τη σημασία που απέδωσε ο Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στις ναυτικές υποθέσεις, συνεχίστηκε με αποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια της Δημοκρατικής εποχής, προσφέροντάς μας τόσο μια ιστορία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι όσο και μια μεγάλη ευθύνη που πρέπει να μεταφέρουμε στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

«Με αυτή την αντίληψη, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την πορεία μας, συνδυάζοντας το πνεύμα της Πρέβεζας με τον ορίζοντα της Γαλάζιας Πατρίδας, τις δυνατότητες της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας μας και τους στόχους μας για τον Τουρκικό Αιώνα».

Η Ναυμαχίας της Πρέβεζας

Η Ναυμαχία της Πρέβεζας έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου 1538 στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Στη ναυμαχία αναμετρήθηκαν ο οθωμανικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, και ο ενωμένος στόλος της Ιεράς Συμμαχίας των χριστιανικών κρατών που συγκρότησε ο Πάπας Παύλος Γ΄, υπό τον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.

Η επικράτηση του οθωμανικού στόλου καθιέρωσε τον Μπαρμπαρόσα ως εθνικό ήρωα για τους Τούρκους, με το μαυσωλείο του να βρίσκεται σήμερα στο Ναυτικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης.