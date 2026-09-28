Σούλης Μαρκόπουλος: Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο προπονητή – Εικόνες από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

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Το ύστατο χαίρε στον αείμνηστο προπονητή του μπάσκετ, Σούλη Μαρκόπουλο είπαν σήμερα Δευτέρα (28/9) συγγενείς και φίλοι, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες από το χώρο του μπάσκετ και εν γένει του αθλητισμού, ενώ εκεί ήταν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός ανάπτυξης, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο προπονητής που το 1994 είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς άφησε την τελευταία πνοή του στις 25/9 σε ηλικία 77 ετών.

Ένας προπονητής με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών, ο Σούλης Μαρκόπουλος διετέλεσε τεχνικός των ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Μακεδονικού και Αμαρουσίου.

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