Παύλος Μαρινάκης για Χάρη Θεοχάρη: Αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του και ανασκεύασε

Η ΝΔ είναι μία λαϊκή παράταξη, όχι μία παράταξη λαϊκιστών, άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε για την πρόσφατη αναφορά του Χάρη Θεοχάρη, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος αναφερόμενος στην αύξηση των τιμών στη βενζίνη, είπε πως «όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς», αλλά και για την αναφορά του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ότι «εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη».

Για Κουλκουδίνα: Αν δει κανείς όλη τη συνέντευξη θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά έλλειψη ενσυναίσθησης είχε

Αναφερόμενος αρχικά στον κ. Κουλκουδίνα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «απάντησα στην προηγούμενη ενημέρωση απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μία συνέντευξη που αν τη δει κανείς όλη θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά έλλειψη ενσυναίσθησης είχε σε όλη του την τοποθέτηση. Και για την κρίση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και για την ανάγκη στήριξης».

Για Θεοχάρη: Αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχτηκε

Σχετικά με τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε αρχικά: «Για να απαντήσω και για τον κ. Θεοχάρη θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά είχε πει “είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων” και πέραν των δηλώσεων η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μία πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων ακρίβειας, πληθωρισμού, με μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του πρωθυπουργού και αυτό είναι το DNA της ΝΔ. Η ΝΔ είναι μία λαϊκή παράταξη, όχι μία παράταξη λαϊκιστών, όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη».

Υπογράμμισε, δε, την απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η φράση του περί «κακομοίρηδων» ήταν λανθασμένη. «Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κ. Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχτηκε, άρα νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό και στη μεγάλη εικόνα που είναι η πολιτική, η λογική και η φιλοσοφία του ίδιου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια τον λόγο του, μπορεί να πει και κάτι που δεν θα έπρεπε να πει, μία άστοχη έκφραση, μία άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει, να εξηγεί ποιο ήταν το σωστό και στο τέλος της ημέρας όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, έχει μεγάλα ζητήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όχι με ταξίματα, όπως κάνει πολλές φορές η αντιπολίτευση, αλλά με ειλικρίνεια, λογοδοσία και με επιχειρήματα που βασίζονται στην κοινή λογική και το κυριότερο βέβαια με το σωστό ύφος», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.