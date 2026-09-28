Καραμέρος στον Realfm 97,8: Η ΕΛΑΣ είναι η πιο αξιόπιστη εναλλακτική – Νοικοκύρηδες και όλοι εμείς, που μας λένε μίζερους ή κακομοίρηδες, θα ενωθούμε

Για την ενεργειακή κρίση, τις δημοσκοπήσεις και τους ανεξάρτητους ή πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της ΕΛΑΣ, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ο κ. Καραμέρος έδωσε αρχικά διευκρινίσεις για τη δήλωση του που προκάλεσε αντιδράσεις, ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα»: «Δεν θα επιμείνω σε μία υπερβολή, δεδομένης της επικαιρότητας με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως τον πήχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μία οικονομική αφαίμαξη για τους πολίτες και για την αγοραστική τους δύναμη. Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, σε νοικοκύρηδες και κακομοίρηδες».

Τι είπε για την ενεργειακή κρίση

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστέρηση όσον αφορά τα μέτρα που προτίθεται να ανακοινώσει και τόνισε μεταξύ άλλων: «Μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών -Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος- έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από τον Μάρτιο, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα, έτσι που το άφησε».

Για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενέργεια ανέφερε: «Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρα, θέτοντας και έναν πήχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης -στο 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα διυλιστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση».

«Όταν το κόστος διύλισης του λίτρου ήταν τα τελευταία δέκα χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των διυλιστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα δύο δισ., εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη -αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο windfall profits -νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα εργαλείο. Επίσης, υπάρχουν εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, όπως η μείωση του ΕΦΚ, καθώς εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο είναι στα 35 λεπτά. Άρα, δεν κάνουμε τους αναλυτές, δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία, στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαφόν και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα, δηλαδή μεταφορές, προϊόντα και διαθέσιμο εισόδημα. Δεν κάνουμε διαπιστώσεις, προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει τα μέτρα και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κι αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, δηλαδή η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφερε και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η οποία απώλεια από τον ΕΦΚ» πρόσθεσε ο κ . Καραμέρος.

Ερωτηθείς γιατί καθυστερεί κατά τη γνώμη του η κυβέρνηση και περιμένει την Ε.Ε., απάντησε: «Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως πρέπει να απαντήσει για μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, πχ τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό και γιατί αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αυτόν. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε, μάλιστα, θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τη θέση των επαγγελματιών, καθώς θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών».

«Κράμα απραξίας και υπεράσπισης συμφερόντων από την κυβέρνηση»

«Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπωλίων κλπ, που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα δυοπώλιο στα καύσιμα, το οποίο έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση, όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και οι παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Υπάρχουν για παράδειγμα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία για την κατάρτιση και μία για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Η κυβέρνηση τους τελευταίες μήνες κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών και από κάτω υφέρπει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών» πρόσθεσε ο πρώην βουλευτής και μέλος της ΕΛΑΣ.

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Καραμέρος ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται να δείχνουν κολλημένη τη βελόνα για την ΕΛΑΣ. «Αφενός, η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο, από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφετέρου είχαμε και τη ΔΕΘ, που τα κόμματα μπήκαν στον πάγκο του Προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και αυτή συνομιλεί κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο» είπε.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα κόμματα, τα οποία, όπως σημείωσε, επιδόθηκαν σε παροχολογία στη ΔΕΘ, «ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει σε αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά οφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία, που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα και απλά θα υποσχόταν προγράμματα που θα παρείχαν τα πάντα στους πολίτες».

«Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες, και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά νοικοκύρηδες και όλοι εμείς που μας λένε μίζερους ή κακομοίρηδες θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες ΕΛΑΣ και Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση, όπως ζητεί το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις» συμπλήρωσε ο Γιώργος Καραμέρος.

Τι είπε για τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς εάν θα ενταχθούν στην ΕΛΑΣ τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν, είτε παραιτήθηκαν από βουλευτές (σ.σ. όπως ο Γιώργος Καραμέρος), υπογράμμισε ότι «το ζητούμενο είναι μια πανστρατιά δημοκρατική, με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας και ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται, με μια βάση ως αντίληψη».

«Όσες δυσκολίες κι αν έχει η πολιτική, δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητειών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν ως επάγγελμα πριν από τη θητεία τους, οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή, με την επιλογή άλλων βουλευτών γιατί και με το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του σαν ανεξάρτητος βουλευτής, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του με μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχιση με την κοινωνία . Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα» συνέχισε, ενώ έκανε λόγο για παρακμιακή εικόνα της βουλής.

«Βρέθηκα στη βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της βουλής αυτής -και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό -είναι παρακμιακή. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές , όχι μόνο γιατί είναι μια βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά γιατί δεν έχει αντιστοίχιση η σύνθεση αυτής της βουλής του 2023, με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία» είπε, εκτιμώντας πως αυτό θα γίνει ακόμη πιο έντονο όταν διαμορφωθεί απολύτως το πολιτικό σκηνικό με το οποίο θα οδηγηθούμε στις εκλογές.

«Εμείς στο κατάστρωμα βλέπουμε τι γίνεται σε άλλα τμήματα του πλοίου»

Τέλος, ερωτηθείς εάν ο Αλέξης Τσίπρας προτιμά τα νέα στελέχη και εάν το λεγόμενο rebranding απαιτεί «απο-συριζοποίηση», ο κ.Καραμέρος υποστήριξε: «Δεν διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα εγώ θεωρώ ότι κάναμε μία πολύ καλή δουλειά όσο ήμουν βουλευτής».

«Εμείς στο κατάστρωμα, που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Πηγαίνει καλά, μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα. Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή, ασφαλές και το λιμάνι. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μία επόμενη μέρα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα, την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά η κυβέρνηση», κατέληξε.