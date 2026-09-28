Νίκος Παπαθανάσης: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του στο Μαρούσι – «Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία»

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Νέα επίθεση, η τρίτη μέσα σε 24 ώρες πραγματοποιήθηκε σε γραφεία της ΝΔ, καθώς αυτή τη φορά βρέθηκε στο στόχαστρο το πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση. Είχαν προηγηθεί εκείνη στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και εκείνη στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στην Κυψέλη την Κυριακή.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε την επίθεση στο γραφείο του μέσω social media.

«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι. Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση», αναφέρει ο κ. Παπαθανάσης στην ανάρτησή του.

«Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή», τονίζει στη συνέχεια και προσθέτει: «Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας».