Δεύτερη πρεμιέρα στην prime time

Νέα εκκίνηση στις αρχές Οκτωβρίου. Ανατροπές στο πρόγραμμα του Alpha με τις «Κόρες της Αρετής» και αλλαγές το Σαββατοκύριακο με «Voice» και «Φαντάσματα».

ΠΗΓΗ: Reallife

Μετά την πρώτη εκκίνηση που σήμανε την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, νέα δεδομένα δημιουργούνται προσεχώς στην prime time που ετοιμάζεται για τη… δεύτερη πρεμιέρα. Η αυλαία υψώνεται ξανά στις αρχές Οκτωβρίου με την προσθήκη σημαντικών «όπλων» αλλά και με αλλαγές στον προγραμματισμό, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο ανταγωνισμού στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Σημαντική τροποποίηση έρχεται από τον Alpha που ανατρέπει τον έως τώρα σχεδιασμό και ρίχνει στη «μάχη» τις νέες δραματικές σειρές του. Τις πρώτες ημέρες της σεζόν ο Alpha πήρε καθαρό προβάδισμα με το αήττητο «Σόι», το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και τη μίνι σειρά «Ριφιφί», που συσπείρωσε μεγάλη μερίδα του κοινού, αλλά ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Το κοντέρ μηδενίζει και ο Alpha επανατοποθετείται από τη Δεύτερα 5 Οκτωβρίου εισάγοντας τη νέα καθημερινή σειρά «Οι κόρες της Αρετής».

Στο καθημερινό πρόγραμμα του καναλιού της Κάντζας όλες οι σειρές θα προβάλλονται από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα. Στο πρώτο slot θα παραμείνουν οι οικογενειακές κωμωδίες, δίνοντας σκυτάλη στις νέες δραματικές σειρές. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00 θα ενταχθεί στο πρόγραμμα το «Μια γυναίκα». Η σειρά «Για σένα» μένει για την ώρα εκτός προγραμματισμού, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμη για πρεμιέρα λόγω της αντικατάστασης που χρειάστηκε να γίνει σε έναν από τους βασικούς ρόλους. Από την πλευρά του, το Mega θα επιμείνει με το «Κάμπινγκ» στις 21:00 και τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» στις 22:00 για όλη την εβδομάδα πλην Τετάρτης, καθώς επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος με το «Αλ τσαντίρι νιούζ». Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση πραγματοποιεί εντατικά γυρίσματα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega την εβδομάδα 12 με 16 Οκτωβρίου. Ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει με το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και αγκάθι» σε κεντρική θέση στην prime time δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι εμπιστεύεται αυτές τις δύο σειρές δίνοντας έμφαση στον κάθετο προγραμματισμό, σύμφωνα με τον οποίο κάθε σειρά θα έχει τις δικές της ημέρες μετάδοσης.

Μια σημαντική προσθήκη θα γίνει και στο πρόγραμμα του Star, που βγάζει τα «Φαντάσματα» εκτός του καθημερινού ανταγωνισμού. Η κωμική σειρά με την Ελλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 21:00 με πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου. Στο στρατόπεδο του ΣΚΑΪ πυρετώδεις είναι οι διεργασίες για το «The voice». Το πρώτο έκτακτο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη και θα μεταδοθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα ξεκινήσουν τα κανονικά επεισόδια με τα blind auditions και την Πάολα να αναλαμβάνει να «καλύψει» το κενό που άφησε με τον αιφνίδιο χαμό του ο δημοφιλής τραγουδιστής.