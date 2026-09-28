MTV VMAs 2026: Ξεπέρασε το ρεκόρ της Μπιγιόνσε η Τέιλορ Σουίφτ – «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» η Μαντόνα και τιμητικό βραβείο στους Nirvana

Το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» απέσπασε την Κυριακή η Τέιλορ Σουίφτ, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ ως η πλέον πολυνίκης καλλιτέχνιδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards (VMAs).

Η τραγουδίστρια στην αρχή της τελετής απονομής ήταν ισόπαλη με τη Μπιγιόνσε, έχοντας στο ενεργητικό της 30 βραβεία, και κατέκτησε τελικά την κορυφαία διάκριση της βραδιάς για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «The Fate of Ophelia», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της του 2025 με τίτλο «The Life of a Showgirl».

Η Σουίφτ έλαβε επίσης το βραβείο «Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης» (που απονεμήθηκε για πρώτη φορά), καθώς η ίδια έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε το εντυπωσιακό και θεατρικό βίντεο κλιπ του «Ophelia».

Έχει κερδίσει συνολικά 32 βραβεία σε τελετής απονομής των MTV Video Music Awards.

Προβολή του νέου της βίντεο κλιπ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός παρουσίασε επίσης για πρώτη φορά το μουσικό βίντεο για το νέο της τραγούδι «Patient Zero» -με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Κόλιν Φάρελ και Ντακότα Τζόνσον- κατά τη διάρκεια της τελετής στο Λος Άντζελες, παρουσιαστής της οποίας ήταν ο ράπερ Snoop Dogg.

Το σκοτεινό γοτθικό θρίλερ είναι το πρώτο της μουσικό βίντεο μετά τον γάμο της με τον παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι.

Η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον παρουσίασε τη στενή της φίλη κατά τη διάρκεια της τελετής της Κυριακής, χαρακτηρίζοντάς την «αφηγήτρια ιστοριών». «Είναι αρχιτέκτονας συναισθηματικών τοπίων, γεμάτων με τις πιο προσωπικές και περίτεχνες λεπτομέρειες», πρόσθεσε η Τζόνσον.

«Αποτυπώνει οικουμενικά συναισθήματα με ένα στυλ και ένα χάρισμα που είναι αποκλειστικά και μοναδικά δικά της» είπε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι η Σουίφτ «το επιτυγχάνει αυτό μέσα από τη γραφή της, τις ερμηνείες της και το έργο της πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτρια».

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«Η Τέιλορ Σουίφτ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στα πλατό, αφηγούμενη ιστορίες και δημιουργώντας κόσμους», τόνισε η Ντακότα Τζόνσον.

«Δεν είναι απλώς μία από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία των VMA, αλλά και η πιο αναγνωρισμένη σκηνοθέτρια μουσικών βίντεο στην ιστορία της διοργάνωσης. Διαθέτει όραμα και επιδιώκει ακούραστα την τελειότητα σε ό,τι κάνει, διατηρώντας παράλληλα την καλλιτεχνική της υπόσταση και την πολύτιμη ικανότητα να μην χάνει ποτέ από τα μάτια της εκείνη την απερίγραπτη, μαγική σπίθα που βρίσκεται στον πυρήνα των πάντων», υπογράμμισε.

Το περιστατικό με τον «Ye»

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τελετή απονομής των βραβείων το 2008. Έναν χρόνο αργότερα, η βράβευσή της στην κατηγορία «Καλύτερο Βίντεο Γυναίκας Καλλιτέχνιδας» για το τραγούδι «You Belong With Me» έμεινε στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, καθώς ο Κάνιε Γουέστ διέκοψε την ομιλία της για να δηλώσει ότι η Μπιγιόνσε είχε δημιουργήσει «ένα από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών».

Αργότερα, αφού κέρδισε το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς», η Μπιγιόνσε κάλεσε τη Σουίφτ πίσω στη σκηνή για να ολοκληρώσει την ομιλία της, υπενθυμίζεται σε δημοσίευμα του Yahoo Entertainment.

Από τότε τα βραβεία VMA έχουν αποτελέσει το σκηνικό για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της Σουίφτ. Το 2019, άνοιξε την τελετή απονομής των βραβείων ερμηνεύοντας τα «You Need to Calm Down» και «Lover».

Τρία χρόνια αργότερα, ανακοίνωσε το άλμπουμ «Midnights» την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» για το «All Too Well: The Short Film».Το εν λόγω εγχείρημα εδραίωσε επίσης την ανερχόμενη φήμη της ως δημιουργού ταινιών.

Η τραγουδίστρια έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία διάρκειας σχεδόν 15 λεπτών με πρωταγωνιστές τη Σάντι Σινκ και τον Ντίλαν Ο’ Μπράιεν και απέσπασε τα βραβεία «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Διάρκειας» και «Καλύτερη Σκηνοθεσία» στα βραβεία VMA του 2022.

Κέρδισε για πρώτη φορά το βραβείο «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» το 2020 για το «The Man», το οποίο αποτέλεσε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο ως σόλο δημιουργός.

Ακολούθησαν νίκες για το «All Too Well: The Short Film» το «Anti-Hero» και το «Fortnight» και έκανε τα βραβεία της τέσσερα, έπειτα από επτά προηγούμενες υποψηφιότητες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

«Καλλιτέχνης της Χρονιάς» η Μαντόνα

Στο μεταξύ, η Madonna έζησε επίσης μια σπουδαία βραδιά, καθώς απέσπασε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» – μία από τις 11 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια.

Η Σουίφτ ήταν υποψήφια σε εννέα κατηγοορίες, ενώ η Γκράντε και η Κάρπεντερ διεκδικούσαν από επτά βραβεία η καθεμία.

Η Μαντόνα επικράτησε της Σουίφτ στην κατηγορία του Κορυφαίου Καλλιτέχνη -αφήνοντας πίσω της επίσης ονόματα όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Μπρούνο Μαρς, ο Μόργκαν Γουόλεν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Ο Snoop Dogg ήταν παρουσιαστής της τελετή στο Peacock Theater και προλόγισε τη «Βασίλισσα της Ποπ» καθώς άνοιγε το σόου με την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία MTV Video Music Awards εδώ και 23 χρόνια.

Η Μαντόνα ερμήνευσε το τραγούδι που συνυπογράφει με την Κάρπεντερ, «Bring Your Love»: αρχικά ξαπλωμένη πάνω σε ένα μαύρο πιάνο με ουρά.



Λίγο αργότερα, απέσπασε το πρώτο της βραβείο, κερδίζοντας την κατηγορία «Καλύτερη Συνεργασία» μαζί με την Κάρπεντερ για το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Ο Κερτ Κομπέιν ήταν μοναδικός»

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά τη θρυλική πρώτη τους εμφάνιση στη σκηνή των MTV Video Music Awards, οι Nirvana επέστρεψαν για να παραλάβουν το τιμητικό Βραβείο Video Vanguard.

Το εμβληματικό grunge συγκρότημα από το Σιάτλ, το οποίο δημιουργήθηκε το 1987 από τους Κερτ Κομπέιν, Κριστ Νοβοσέλιτς και Ντέιβ Γκρολ, τιμήθηκε στα MTV Video Music Awards 2026 για τη διαρκή και καθοριστική επιρροή του στη μουσική, τη σύγχρονη κουλτούρα αλλά και στην ίδια την ιστορία του MTV.

Σημειώνεται ότι ο Κερτ Κομπέιν έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 27 ετών στις 5 Απριλίου 1994.

Στη σκηνή, τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος συνόδευσε ο κιθαρίστας των Foo Fighters, Πατ Σμιρ ο οποίος περιόδευε μαζί τους τη δεκαετία του ’90, σύμφωνα με το People.

Nothing but love for these legends tonight. Nirvana receives the Video Vanguard Award at the MTV VMAs! pic.twitter.com/NRaL018Hdh — Video Music Awards (@vmas) September 28, 2026



«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους θαυμαστές των Nirvana σε όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους στο MTV. Αυτό το βραβείο ξυπνά τόσες αναμνήσεις από τα γυρίσματα εκείνων των βίντεο», είπε ο Νοβοσέλιτς από τη σκηνή, αμέσως μετά την προβολή ενός αφιερώματος με τα εμβληματικά μουσικά βίντεο των Nirvana και αρχειακό υλικό του Κομπέιν.

«Οι ιδέες για αυτά τα βίντεο γεννήθηκαν μέσα από το όραμα ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, του Κερτ Κομπέιν. Ο Kερτ ήταν μοναδικός. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι το συγκρότημά μας, ο ήχος ή η αισθητική μας θα σήμαιναν τόσα πολλά για τόσο κόσμο. Όμως, τελικά, η μουσική απέκτησε τη δική της ζωή. Χάραξε τη δική της πορεία. Oι Nirvana συνεχίζουν να αγγίζουν τόσο βαθιά τους ανθρώπους επειδή το κοινό διψά ακόμη για αυθεντικότητα ή για κάτι αληθινό και αντισυμβατικό. Για κάτι που σου λέει πως είναι εντάξει να είσαι απλώς ο εαυτός σου. Ο Κερτ θα λάτρευε αυτή την παρακαταθήκη», κατέληξε ο Νοβοσέλιτς.

Το συγκρότημα προλόγισε ο Chuck D των Public Enemy, πλέκοντας το εγκώμιο της μπάντας για το γεγονός ότι παρέμεινε πιστή στο όραμά της. «Ο ήχος τους ήταν δυνατός, όμορφος, τολμηρά ανοιχτός. Οι στίχοι τους ήταν ποιητικοί, ακατέργαστοι και βαθιά ανθρώπινοι», ανέφερε.

«Τα μουσικά τους βίντεο σημάδεψαν μια εποχή. Υπήρξαν απόλυτα αυθεντικοί και πάντα ατρόμητοι σε μια εποχή που το κατεστημένο είχε φτάσει στο σημείο να γίνεται στερεότυπο», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά οι νικητές των MTV Video Music Awards

Βίντεο της Χρονιάς : Τέιλορ Σουίφτ – “The Fate of Ophelia” – Republic Records

: Τέιλορ Σουίφτ – “The Fate of Ophelia” – Republic Records Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης : Σιένα Σπίρο – Capitol Records

: Σιένα Σπίρο – Capitol Records Καλύτερο Χορευτικό Τραγούδι : Μαντόνα – “Confessions II – The Film” – Warner Records

: Μαντόνα – “Confessions II – The Film” – Warner Records Καλιτέχνης της Χρονιάς : Μαντόνα – Warner Records

: Μαντόνα – Warner Records Καλύτερη Συνεργασία : Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ – “Bring Your Love” – Warner Records

: Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ – “Bring Your Love” – Warner Records Καλύτερο Ποπ Bίντεο : Λίζα – “Dream” ft. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records

: Λίζα – “Dream” ft. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records Τραγούδι της Χρονιάς : BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

: BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC Καλύτερο Χιπ-Χοπ Βίντεο : Cardi B ft. Kehlani – “Safe” – Atlantic Records

: Cardi B ft. Kehlani – “Safe” – Atlantic Records Καλύτερο R&B Βίντεο : Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records

: Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records Καλύτερο Βίντεο Εναλλακτικής Μουσικής : Olivia Rodrigo – “The Cure” – Geffen Records

: Olivia Rodrigo – “The Cure” – Geffen Records Καλύτερο Λάτιν Βίντεο : Bad Bunny – “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment

: Bad Bunny – “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment Καλύτερο K-pop Βίντεο : BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

: BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC Καλύτερο Κάντρι Βίντεο : ‘Ελα Λάνγκλεϊ – “Choosin’ Texas” – Columbia Records

: ‘Ελα Λάνγκλεϊ – “Choosin’ Texas” – Columbia Records Καλύτερη Σκηνοθεσία : Taylor Swift – “Opalite” – Republic Records

: Taylor Swift – “Opalite” – Republic Records Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση : PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

: PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records Καλύτερη Φωτογραφία : Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

: Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records Καλύτερο Μοντάζ : Sabrina Carpenter – “House Tour” – Island

: Sabrina Carpenter – “House Tour” – Island Καλύτερη Χορογραφία : Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

: Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records Καλύτερα Οπτικά Εφέ: Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me” – Republic Records

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ