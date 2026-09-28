Ηράκλειο: Χτύπησε την 28χρονη σύντροφό του με καλώδιο γιατί εκείνη δεν ήθελε να… μετακομίσουν

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τα ξημερώματα της Κυριακής(27/9/2026).

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μια 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Σύρος 53χρονος σύντροφός της την χτύπησε με καλώδιο. Η γυναίκα έχει δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση, ενώ μαζί τους διαμένει και η ανήλικη αδελφή της.

Την χτύπησε με καλώδιο γιατί δεν ήθελε την μετακόμιση

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι με αφορμή την επιθυμία του άνδρα να μετακομίσουν στην περιοχή της Τυλίσου. Η γυναίκα φέρεται να ήταν αντίθετη, καθώς δεν ήθελε να αλλάξει η καθημερινότητα και το περιβάλλον των παιδιών της.

Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο σύντροφός της τη χτύπησε με το καλώδιο, επιχειρώντας να την πείσει να δεχθεί τη μετακόμιση.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και με την υπόθεση ασχολήθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Παράλληλα, μέσω της πανελλαδικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, μεταφέρθηκε σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Η παραπομπή στην κοινότητα των Σύρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, εξαιτίας της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο συντρόφους, το θέμα τέθηκε και ενώπιον συμβουλίου της τοπικής κοινότητας των Σύρων, προκειμένου τα μέλη του να εκφράσουν άποψη για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η σχέση του ζευγαριού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απάντηση που δόθηκε ήταν πως η κοινότητα δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στη μεταξύ τους διαφορά, καλώντας ουσιαστικά το ζευγάρι να επιλύσει μόνο του το ζήτημα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η γυναίκα απευθύνθηκε εκ νέου στις αστυνομικές αρχές. Η Αστυνομία διερευνά πλέον τι ακριβώς συνέβη, ενώ δόθηκε εντολή η γυναίκα να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, στο πλαίσιο της έρευνας για την καταγγελλόμενη κακοποίηση.