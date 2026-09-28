Νέα Ιωνία: Στο Τμήμα Εκβιαστών οι έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια – Εμπρησμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών περιήλθε η προανάκριση για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, καθώς τα πρώτα ευρήματα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.

Ταχεία εξάπλωση και εκτεταμένες ζημιές

Η φωτιά επεκτάθηκε με εξαιρετική ταχύτητα στους επάνω ορόφους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό των διαμερισμάτων. Μεγάλο μέρος των περιουσιών των ενοίκων καταστράφηκε, με αποτέλεσμα τα σπίτια να μην είναι πλέον κατοικήσιμα.

Η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες διαρκέσε περίπου μιάμιση ώρα μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

Δύσκολος απεγκλωβισμός ενοίκων

Οι ένοικοι του κτιρίου, ανάμεσα στους οποίους και αρκετοί ηλικιωμένοι, αντιμετώπισαν δραματικές στιγμές κατά την προσπάθεια διαφυγής. Οι πυκνοί καπνοί κατέστησαν αδύνατη τη χρήση του κλιμακοστασίου για πολλούς από αυτούς, υποχρεώνοντας ορισμένους να καταφύγουν στην ταράτσα, από όπου και απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο στόχαστρο ο εμπρησμός και το παρελθόν της καφετέριας

Το ενδεχόμενο εμπρησμού με χρήση εύφλεκτου υλικού ενισχύεται τόσο από την ταχύτητα εξάπλωσης του μετώπου όσο και από τις καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ιστορικό της καφετέριας, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από το κατάστημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός θαμώνα. Οι έρευνες για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων της καταστροφής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εν αναμονή και του τελικού πορίσματος των πραγματογνωμόνων.