Λέσβος: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον περιφερειακό της Μόριας

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, σε τροχαίο που συνέβη την Δευτέρα (28/9) στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στη Λέσβο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του 64χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που κινείτο στην ίδια κατεύθυνση, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο δικυκλιστής κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός της μηχανής απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δυστυχώς εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Τι υποστήριξε ο οδηγός του αυτοκινήτου

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, υποστήριξε ότι η μοτοσικλέτα επιχείρησε να προσπεράσει το όχημά του, την στιγμή που αυτό έστριβε προς τα δεξιά. Ακολούθησε πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, με τη μοτοσικλέτα να προσκρούει στην πόρτα του οδηγού και στη συνέχεια να παρασύρεται κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Η προανάκριση από την Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.