Λέσβος: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον περιφερειακό της Μόριας

Ένας 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στη Λέσβο, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Παρά τον αρχικό απεγκλωβισμό και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του, ο δικυκλιστής εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

τροχαίο Λέσβος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, σε τροχαίο που συνέβη την Δευτέρα (28/9) στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στη Λέσβο.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του 64χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου υποστήριξε ότι η μοτοσικλέτα επιχείρησε να προσπεράσει το όχημά του την στιγμή που αυτό έστριβε δεξιά. Η προανάκριση από την Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, σε τροχαίο που συνέβη την Δευτέρα (28/9) στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, στη Λέσβο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του 64χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που κινείτο στην ίδια κατεύθυνση, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο δικυκλιστής κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός της μηχανής απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δυστυχώς εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Τι υποστήριξε ο οδηγός του αυτοκινήτου

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, υποστήριξε ότι η μοτοσικλέτα επιχείρησε να προσπεράσει το όχημά του, την στιγμή που αυτό έστριβε προς τα δεξιά. Ακολούθησε πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, με τη μοτοσικλέτα να προσκρούει στην πόρτα του οδηγού και στη συνέχεια να παρασύρεται κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Η προανάκριση από την Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ