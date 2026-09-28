Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τους δύο γιατρούς – «Μου είπαν ότι πρέπει να κάνω αποτοξίνωση για να μην πάθω καρκίνο και μου ζήτησαν 350 ευρώ»

Συνεχίζονται οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες για τη δράση των προφυλακισθέντων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με μία γυναίκα να περιγράφει τη δυσάρεστη εμπειρία από την επίσκεψή της στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η 56χρονη ανέφερε ότι απευθύνθηκε στη κατηγορούμενη γιατρό, αναζητώντας βοήθεια έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Όπως υποστήριξε, η γιατρός τής πρότεινε να κάνει αποτοξίνωση καθώς -όπως της είπε- «είχε επιβαρυνθεί το συκώτι της από τις ορμόνες της εξωσωματικής,» και «ήταν ο μόνος τρόπος να μην πάθει καρκίνο στο συκώτι». Μάλιστα της ζήτησε 350 ευρώ στη πρώτη της επίσκεψη, ενώ στο ραντεβού εμφανίστηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός και την διαβεβαίωσε ότι ως παθολόγος θα συμμετέχει στην διαδικασία για να είναι ασφαλής.

«Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους»

«Την είχα επισκεφθεί τότε γιατί είχα μια απώλεια στην προσπάθεια της εξωσωματικής που είχα κάνει και επειδή είχα πάρει βάρος. Είχα πάει συστημένη από άλλους φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο. Μου είχε πει ότι ήταν γυναικολόγος, ότι ακολουθούσε μια καινούργια μέθοδο που την ακολουθούνε στην Αμερική, ότι ήταν η κβαντική ιατρική. Μου είχε πει ότι επειδή είχε επιβαρυνθεί το συκώτι μου από τις ορμόνες της εξωσωματικής, θα έπρεπε να κάνω μια αποτοξίνωση για να πετύχει η επόμενη. Μου είχε δώσει τότε σπόρους chia και έπρεπε να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες που ήταν και πολλές από το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να τις βρω οπουδήποτε. Είχε ένα φαρμακείο κοντά που μπορούσα να τα προμηθευτώ γιατί την ήξεραν και μου τα έφερναν γρήγορα», περιέγραψε αρχικά η 56χρονη.

«Θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου για να έχω καλύτερο δέρμα, να είμαι πιο γερή και να έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο, όπως είχε πάθει ο μπαμπάς μου. Αν την ακολουθούσα, μου έλεγαν πως θα ήμουν πιο κοντά στο αποτέλεσμα της επιτυχημένης εξωσωματικής που ήθελα τότε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έβαλε σε ένα μηχάνημα που μου είχε βάλει διάφορα καλώδια στα πόδια, στα χέρια, στο κεφάλι και μου είπε ότι αυτό θα κάνει scanning και θα μας δείξει ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο. Είχα δώσει την πρώτη επίσκεψη 350 ευρώ και της είπα πως δεν θα μπορούσα να της τα δίνω κάθε 1,5 μήνα. Εκείνη μου είπε πως κάθε φορά που θα πήγαινα θα της έδινα 50 ευρώ λιγότερο για να φτάσουμε στο πλαφόν που είναι τα 200 ευρώ. Μου είχε πει ότι θα είναι άλλο το ποσό αν ήθελα απόδειξη», συνέχισε.

«Επειδή με είχε δει λίγο δύσπιστη, μάλλον, στο πρώτο ραντεβού μου, φώναξε τον άντρα της, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, να μου πει ότι ήταν παθολόγος και ότι οτιδήποτε πρόβλημα θα είχα, θα μπορούσε να με παρακολουθεί και θα με κοιτάζουνε μαζί. Τη βδομάδα πάνω που ξεκίνησα τη δίαιτα που μου είχε δώσει, έχασα βάρος, έχασα 2 κιλά, οπότε αυτό κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλο αυτό που έχει γίνει. Πραγματικά είναι άδικο. Κοντεύει να γίνει ψύχωση πλέον αυτή η εκμετάλλευση. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους», κατέληξε.