Συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία στην Βραζιλία: Μητέρα και κόρη πέθαναν με διαφορά 10 ωρών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στην Βραζιλία, με μία μητέρα και την κόρη της να πεθαίνουν με διαφορά μόλις δέκα ωρών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η 28χρονη Cibele Marchis που είχε διαγνωστεί με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου πέθανε γύρω στις 4 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η μητέρα της, η 56χρονη Maria Elisabete Nogueira, βρισκόταν υπό νάρκωση σε άλλο νοσοκομείο στην πόλη Μόγκι Γκουάκου της Βραζιλίας. Οι συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί στην αγρυπνία της Cibele , όταν, λίγο πριν τις 2 π.μ. της Παρασκευής, έμαθαν ότι πέθανε και η μητέρα της.

Καμία από τις δύο γυναίκες δεν έμαθε ποτέ ότι η άλλη είχε πεθάνει. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», μητέρα και κόρη είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι καμία από τις δύο δεν ήθελε να βιώσει τον θάνατο της άλλης.

Η Cibele Marchis και η Maria Elisabete Nogueira θάφτηκαν μαζί μετά από κοινή κηδεία σε δημοτικό νεκροταφείο.

Η 28χρονη Cibele εργαζόταν στον τομέα των ακινήτων και του ψηφιακού μάρκετινγκ και είχε σχεδόν 12.000 ακόλουθους στο Instagram. Διαγνώστηκε πρώτη με καρκίνο, αφού παρουσίασε συμπτώματα τον Δεκέμβριο του 2023. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπασχε από έναν σπάνιο και επιθετικό καρκίνο που είχε την προέλευσή του στο επινεφρίδιό της.

Συνέχισε να εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς της και κατέγραφε τμήματα της θεραπείας της στο διαδίκτυο.

Δίπλα σε μια φωτογραφία της από τον Μάρτιο, στην οποία φαίνεται συνδεδεμένη με ορό, έγραψε: «Όσο το μόνο σου πρόβλημα είναι τα χρήματα, να είσαι ευγνώμων. Το χειρότερο είναι να αντιμετωπίζεις κάτι που ούτε όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να λύσουν».

Η Cibele είχε ήδη βρεθεί στα πρόθυρα του θανάτου, αφού εμφάνισε λοιμώξεις έπειτα από χειρουργική επέμβαση τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Η οικογένειά της κλήθηκε στο νοσοκομείο καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν, αλλά κατάφερε απροσδόκητα να τα καταφέρει και τελικά πήρε εξιτήριο.

Η 56χρονη Maria, μια ποδολόγος γνωστή ως Bia, είχε εν τω μεταξύ διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε αυτόν τον μήνα και εισήχθη στο νοσοκομείο στις 17 Σεπτεμβρίου.

«Καμία από τις δύο δεν ήθελε να δει την άλλη να πεθαίνει»

Ο Rawlinson Leandro da Costa, ανιψιός της 56χρονης και ξάδελφος της 28χρονης, δήλωσε: «Καμία από τις δύο δεν ήθελε να δει την άλλη να πεθαίνει. Το είχαν μάλιστα σχολιάσει, άλλοτε αστειευόμενες, άλλοτε σοβαρά, και τελικά συνέβη. Η μία δεν έμαθε ποτέ για τον θάνατο της άλλης. Είναι πραγματικά κάτι εκπληκτικό».

Ακολούθησαν πολυάριθμες εκφράσεις συλλυπητηρίων μετά τη διπλή τραγωδία, με τον φίλο τους, Jorge Vitorino, να περιγράφει τη Maria ως «ένα φως όπου κι αν πήγαινε».

«Με βαθιά θλίψη και απέραντη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Bia Nogueira, μητέρας της αγαπημένης μας Cibele Marchis. Η Bia ήταν ένα φως όπου κι αν πήγαινε: μια χαρούμενη, στοργική γυναίκα με γενναιόδωρη καρδιά, που άφησε αξέχαστα ίχνη σε όλους όσους είχαν την ευλογία να μοιραστούν τη ζωή της» είπε.