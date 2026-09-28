Θάνατος Μαζωνάκη: Νοσηλεύτρια κατέθεσε για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου – «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

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Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε σήμερα η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Η μάρτυρας περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή.

Ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η μάρτυρας, που είχε εξεταστεί και προανακριτικά, φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε εκεί. Περιέγραψε, δε, τον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, ενώ στην αστυνομία είχε αναφέρει ότι αποχώρησε στις 16:15, καθώς είχε ολοκληρωθεί το ωράριό της, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κατέθεσε ότι βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο, όταν εκτυλίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, με την αναστάτωση να είναι έντονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική.

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Σχετικά με τον 58χρονο γιατρό, που έχει επίσης προφυλακιστεί, φέρεται να κατέθεσε ότι, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ οι ίδιες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

«Κλειδί» η άρση απορρήτου

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ο δικαστικός λειτουργός αναμένει την έκδοση του βουλεύματος για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων.