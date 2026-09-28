Χειροπέδες σε δύο άντρες στον Άγιο Παντελεήμονα για κάνναβη και κοκαΐνη – Είχαν στην κατοχή τους 16.900 ευρώ

Δύο άνδρες, 29 και 32 ετών, συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Κατά την έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και 16.900 ευρώ

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ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 32 ετών, στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Κατά την έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 162 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 18 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • Επίσης, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 16.900 ευρώ, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 32 ετών, το μεσημέρι του Σαββάτου στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή, έλαβαν σήμα για φραστικό επεισόδιο μεταξύ ατόμων. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία των δύο ανδρών.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 162 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 18 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 16.900 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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