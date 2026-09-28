Θεσσαλονίκη: Τι ισχύει με την αγέλη από αδέσποτα – Αόριστες οι πληροφορίες για «περιστατικά» επιθέσεων, λένε τρεις δημοι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία των αρμόδιων αντιδημάρχων, μεταξύ των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ, με αντικείμενο «τις αναφορές που δημοσιοποιούνται περιοδικά σχετικά με “περιστατικά”», όπως χαρακτηριστικά αναγράφονται στην ανακοίνωση, επιθέσεων σε γάτες και πολίτες από «φερόμενη αγέλη σκύλων που φέρεται να κινείται στα όρια των τριών δήμων».

Στη συνάντηση συμμετείχε, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, και ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, Νίκος Χρυσάκης.

«Οι τρεις δήμοι αντιμετωπίζουν κάθε αναφορά με τη δέουσα σοβαρότητα και έχουν ως κοινό στόχο τη διερεύνηση όλων των καταγγελιών και, εφόσον προκύψει ταυτοποίηση των ζώων, την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών» τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, συνεχίζουν οι δήμοι, «οι περισσότερες πληροφορίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες είναι γενικές και αόριστες ή προέρχονται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν τον ασφαλή εντοπισμό και την ταυτοποίηση των ζώων. Οι αναφορές διαφέρουν ως προς τον αριθμό των σκύλων, την περιγραφή τους και τα σημεία εμφάνισής τους, γεγονός που δεν επιτρέπει τη στοχευμένη επιχειρησιακή δράση των συνεργείων περισυλλογής».

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η έναρξη οργανωμένης συλλογής στοιχείων από τους πολίτες, με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων για κάθε αναφορά.

Η υποβολή των αναφορών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] και για τους τρεις δήμους και θα αναφέρονται:

το ακριβές σημείο εντοπισμού (με στίγμα),

φωτογραφίες των ζώων,

ο αριθμός τους,

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (χρώμα, μέγεθος, τυχόν σημάδια ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα),

η ημερομηνία και ώρα εντοπισμού,

καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στην ταυτοποίησή τους, όπως και περιγραφή του αναφερόμενου περιστατικού με συγκεκριμένα στοιχεία.Η συγκέντρωση πλήρων και αξιόπιστων στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση των ζώων που αναφέρονται στις καταγγελίες, επισημαίνεται σχετικά και προστίθεται: «Μόνο εφόσον επιτευχθεί η ταυτοποίηση θα είναι δυνατή η οργάνωση στοχευμένων ενεργειών εντοπισμού και περισυλλογής, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία αυτή θα μπορέσει να διευκρινιστεί με αντικειμενικά στοιχεία εάν πρόκειται πράγματι για μία συγκεκριμένη αγέλη που κινείται μεταξύ των τριών δήμων ή για διαφορετικά ζώα και διαφορετικά περιστατικά που συγχέονται μεταξύ τους».Οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και ο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ καλούν όλους τους πολίτες «να συμβάλουν υπεύθυνα στην κοινή αυτή προσπάθεια. Η συνεργασία των πολιτών, μέσω της έγκαιρης και τεκμηριωμένης καταγραφής κάθε περιστατικού, είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να αποκτήσουμε σαφή εικόνα της κατάστασης και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και την προστασία των ζώων».

Οι συμμετέχοντες στη συντονισμένη πρωτοβουλία:

– Υπ.Εσωτερικών : Νικόλαος Χρυσάκης, Ειδικός Γραμματέας για την

Προστασία των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

– δήμος Θεσσαλονίκης : Βασίλειος Διαμαντάκης, Αντιδήμαρχος

– δήμος Καλαμαριάς : Ανάργυρος Παρθενιάδης, Αντιδήμαρχος

– ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ : Οδυσσέας Σαληκυριάκης, Πρόεδρος

Ελένη Δραγατίδου, Κτηνίατρος

– δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη : Παρασκευή (Βίβιαν) Λιόλιου, Αντιδήμαρχος