Κυψέλη: Σε αναβρασμό οι κάτοικοι για τα περιορισμένα στοιχεία από τις δονήσεις του μετροπόντικα – Ετοιμάζουν κινητοποίηση

Περιορισμένα και δυσανάγνωστα στοιχεία κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών στον Δήμο Αθηναίων αναφορικά με τις μετρήσεις δονήσεων που σχετίζονται με τις καθιζήσεις από την παραμονή του μετροπόντικα στο υπέδαφος της περιοχής της Κυψέλης, όπως ανέφεραν ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας και οι εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (28/9). Οι ιδιοκτήτες των πληγεισών πολυκατοικιών ερμηνεύουν αυτή την ενέργεια ως «σκόπιμη καθυστέρηση», που λειτουργεί υπέρ της αναδόχου εταιρείας. Σημειωτέον ότι οι μετρήσεις παραδόθηκαν για μόλις 14 πολυκατοικίες από το σύνολο των 35 που έχουν πληγεί. Εξ αυτού του λόγου, οι πληγέντες κάτοικοι προχωρούν το Σάββατο, 3η Οκτωβρίου 2026 στις 18.00 σε κινητοποίηση στην πλατεία Κυψέλης ζητώντας πλήρη αποκατάσταση των πολυκατοικιών και εγγυήσεις ασφάλειας για την συνέχιση εκσκαφής του μετροπόντικα.

Δούκας: «Οι καθυστερήσεις στον έλεγχο των κτηρίων λειτουργούν υπέρ της αναδόχου εταιρείας»

Την καθυστερημένη ανταπόκριση του υπουργείου Υποδομών στα αιτήματα του Δήμου Αθηναίων και των κατοίκων της Κυψέλης στηλίτευσε ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας. «Ενώ στην απογραφή, πριν ξεκινήσει τις εργασίες του ο μετροπόντικας τα κτήρια ήταν ‘πράσινα’, τώρα πια έχουν γίνει ‘κόκκινα’», τόνισε. Ο ίδιος καυτηρίασε το γεγονός ότι υπάρχει διχογνωμία στο υπουργείο Υποδομών για το εάν πρέπει ή όχι να δοθεί εντολή εκκένωσης. «Όσο, όμως, παραμένει αναπάντητο το θέμα της στατικότητας των κτηρίων, τόσο αυτό λειτουργεί υπέρ της αναδόχου εταιρείας και επιτείνεται η αγωνία», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Έπρεπε να περάσουν τέσσερις μήνες για να διαπιστωθεί ότι χρειαζόταν στατικός έλεγχος», διερωτήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων για να προσθέσει: «Η εταιρεία πρέπει να αναλάβει την αποκατάσταση των κτηρίων».

Για τα δε στοιχεία που απέστειλε το υπουργείο Υποδομών την περασμένη Πέμπτης στον Δήμο Αθηναίων αναφορικά με τις μετρήσεις δονήσεων για τις καθιζήσεις, ο Χάρης Δούκας είπε ότι «αυτά είναι «περιορισμένα, αποσπασματικά και κατατίθενται με μεγάλη καθυστέρηση». «Εμείς ζητούμε από την ανάδοχο εταιρεία όλα τα δεδομένα για τις καθιζήσεις, όπως και την πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Καλιαμπάκος: Υπάρχει 400% αστοχία στο έργο εκσκαφής του μετρό

«Το έργο εκσκαφής του μετρό καταγράφει αστοχία 400% και έχει συστημικό λάθος, το οποίο η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να το βρει», τόνισε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και εμπειρογνώμονας από την πλευρά των κατοίκων. «Συνιστά αντίφαση η εταιρεία να αναγνωρίζει στατικό πρόβλημα στις πολυκατοικίες, αλλά να ισχυρίζεται ότι είναι ασφαλείς να μείνουν άνθρωποι εκεί», επισήμανε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος. «Η αποκατάσταση πρέπει να γίνει σωστά, δίκαια και έγκαιρα», υπογράμμισε.

Καμπαγιάννης: «Οι 35 πολυκατοικίες δεν είναι μεμονωμένο λάθος»

Ο δικηγόρος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης έκανε λόγο για «κυβερνητικό αλαλούμ» με αντιφατικές δηλώσεις μεταξύ του υπουργού Υποδομών, Χριστού Δήμα και του υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου, καθώς ο μεν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει επικινδυνότητα στις πολυκατοικίες», ενώ ο δε είπε ότι «τα κτήρια δεν είναι ασφαλή».

Παρουσιάζοντας στοιχεία της υπόθεσης, ο Θανάσης Καμπαγιάννης υποστήριξε ότι «ενώ στην απογραφή των κτηρίων πριν ξεκινήσει ο μετροπόντικας αυτά ήταν χαρακτηριστικά ως ‘πράσινα’ και ενώ από τη σύμβαση που εγκρίθηκε από το υπουργείο Υποδομών προβλέπεται άμεση αποκατάσταση, τελικώς αποδεικνύεται ότι η πρόβλεψη της σύμβασης δεν έχει εφαρμοστεί». «Οι 35 πολυκατοικίες δεν είναι μεμονωμένο λάθος», υπογράμμισε ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Στηλίτευσε, μάλιστα, το γεγονός ότι τα στοιχεία που δόθηκαν την Πέμπτη στον Δήμο Αθηναίων αφορούν μόνον τις 14 από τις 35 πολυκατοικίες.

«Τα όρια συναγερμού για τον μετροπόντικα φάνηκαν από τη στιγμή που μπήκε στην οδό Κυψέλης και ενώ υπήρχε πρόβλημα, συνέχισε να σκάβει ακόμη 200 μέτρα», ανέφερε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, για να καταγγείλει: «Η εκσκαφή συνεχιζόταν. Δεν σταμάτησε». «Διεκδικούμε το ημερολόγιο των εργασιών, γιατί ακόμη κι αν η ανάδοχος εταιρεία, δεν θέλει να μας το δώσει, θα τα δώσει δια της δικαστικής οδού και έτσι θα έχουμε δεμένη την υπόθεση ενώπιον διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων», είπε ο δικηγόρος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης. Ο ίδιος απευθυνόμενος στους μηχανικούς του έργου είπε: «Δεν αξίζει να γίνετε ‘μπροστινός’ για κανέναν, γιατί θα βρεθείτε ενώπιον εισαγγελικών Αρχών».

Τι λένε οι κάτοικοι

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, ο Χρήστος Ρόκας είπε: «Ζητούμε τα πλήρη στοιχεία για να σταλούν σε ανεξάρτητο πραγματογνώμονα και ακολούθως να γίνει πλήρης αποκατάσταση των κατοικιών». «Παράλληλα, θέλουμε όλα τα στοιχεία για την έκταση των καθιζήσεων και να γίνει πλήρης καταγραφή των πολυκατοικιών σε όλη τη ζώνη επιρροής», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πνεύμα ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, έτερος εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης τόνισε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει τις ζωές μας και την ασφάλειά μας». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση του ερχόμενου Σαββάτου (3/10) στις 18.00 στην πλατεία Κυψέλης, «δεν αφορά μόνον τους κατοίκους της δική μας περιοχής, αλλά και όλη την διαδρομή του μετροπόντικα για την γραμμή 4, καθώς εάν επανεκκινήσει θα περάσει από πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον όπως είναι τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι. Θα περάσει κάτω από σχολεία και νοσοκομεία».