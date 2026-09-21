ΠΑΣΟΚ: «Εγγυάται η κυβέρνηση ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης μπορούν να μείνουν στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές;»

Νέα ερώτηση για το αν είναι ασφαλές και αν εγγυάται η κυβέρνηση ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης μπορούν να μείνουν στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό, υπέβαλαν προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο Παύλος Γερουλάνος και ο Τάσος Νικολαΐδης.

Στην αρχή της ερώτησής τους οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι «δύο μήνες περίπου πριν, στις 23 Ιουλίου 2026, υποβάλαμε προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ερώτηση με θέμα: “Η ασφάλεια των κατοίκων και η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών από τις εργασίες της Γραμμής 4 στην Κυψέλη”. Η ερώτηση δεν απαντήθηκε από την κυβέρνηση ποτέ». Επιπλέον επισημαίνουν ότι: «στο κείμενο παραθέταμε 13 συγκεκριμένα ερωτήματα και υποερωτήματα για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έκαιγαν και καίνε τους κατοίκους και εργαζόμενους της Κυψέλης αναφορικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε κανένα».

Οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν στην ερώτησή τους και αναφέρουν ότι ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, οι ίδιοι δεν έχουν ακόμη λάβει σαφή απάντηση για το εάν τα σπίτια τους είναι ασφαλή και κατοικήσιμα και ότι η συνεχιζόμενη επιμονή της κυβέρνησης στην ασάφεια και στην απουσία απαντήσεων, δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Την ανησυχία των κατοίκων έρχονται να επιτείνουν ακόμη περισσότερο οι τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με δημοσιεύματα για την προσωρινή έκθεση των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμικής δόνησης.

Τέλος τονίζουν ότι «η κυβέρνηση αποφεύγει τις ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά αντίθετα πυροδοτεί ακόμα περισσότερο την ανασφάλεια με δηλώσεις όπως «δεν θα νοίκιαζα κάποιο σπίτι εκεί» του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου στον ΑΝΤ1 στις 16/9/2026».

«Επειδή οι κάτοικοι δικαιούνται συγκεκριμένη και έγγραφη ενημέρωση για την ασφάλεια της κατοικίας τους, επειδή η αναμονή ολοκλήρωσης των μελετών δεν μπορεί να αφήνει τις οικογένειες χωρίς σαφείς οδηγίες προστασίας και έμπρακτη στήριξη και επειδή το υπουργείο δεν απάντησε στην προηγούμενη ερώτηση και τα προβλήματα συνεχίζονται» οι υπογράφοντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον Υπουργό: