Γιώργος Μαζωνάκης: Ο προφυλακισμένος γιατρός έδινε συμβουλές σε μαθητές για τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους

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Νέα στοιχεία για την επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα που είχε αναπτύξει κατά το παρελθόν ο προφυλακισμένος παθολόγος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνει στο φως το enikos.gr, καθώς ο κατηγορούμενος γιατρός είχε συμμετάσχει ως εισηγητής σε ενημερωτική ημερίδα ιδιωτικού σχολείου των Βορείων Προαστίων, στο οποίο φοιτούσαν και τα παιδιά του.

Του Σταύρου Ιωακείμ

Η εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στο άγχος κατά την εφηβική ηλικία, απευθυνόταν σε μαθητές της Β’ Λυκείου και αποτελούσε μέρος σειράς ημερίδων που διοργάνωνε το σχολείο για ζητήματα σχετικά με την εφηβεία.

Ο προφυλακισμένος γιατρός είχε αναλάβει την εισήγηση με τίτλο «Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του άγχους στους εφήβους», αναπτύσσοντας το συγκεκριμένο θέμα ενώπιον των μαθητών. Στην ημερίδα συμμετείχαν ακόμη μία γνωστή ψυχολόγος και ένας ιστορικός, ο οποίος δίδασκε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του σχολείου.

Σε κάθε περίπτωση, οι διοργανωτές της ημερίδας προφανώς δεν γνώριζαν τότε την παράνομη δραστηριότητα για την οποία κατηγορείται σήμερα ο γιατρός.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης, οι μαθητές παρακολούθησαν επίσης ομιλίες TEDx, βίντεο και ντοκιμαντέρ, ενώ συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια που είχαν προετοιμάσει οι ψυχολόγοι του σχολείου και ομάδες εργασίας.

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν τις εκδηλώσεις του άγχους, να αντιλαμβάνονται την παρουσία του, να κατανοούν τις αιτίες που το προκαλούν και να αποκτήσουν τρόπους αποτελεσματικότερης διαχείρισής του.

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»

Την οργή της οικογένειας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε η αδελφή του, Μαρία, σημειώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής «δολοφονήθηκε». Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη υποστήριξε, ακόμη, ότι οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του, «πάτησαν στην ανάγκη του».

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στο «Πρωινό» για την αιφνίδια απώλειά του και τα συναισθήματα που βιώνει η οικογένεια του τραγουδιστή.

«Πώς να νιώθουμε; Εξοργισμένοι είναι όλοι. Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του μας πονάει. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά».

Αναφερόμενη στους γιατρούς, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, είπε πως «οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του» και συμπλήρωσε «Δεν γνωρίζω πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω κάτι για τις θεραπείες».

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προφυλάκιση των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι.

«Δεν έχω δυνατότητα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι ικανοποιημένος με την απόφαση να τους προφυλακίσουν. Ευχαριστώ πολύ», είπε ο πατέρας του τραγουδιστή.