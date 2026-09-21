Φωτιά στην Αργολίδα – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδος, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα με 46 πυροσβέστες, 13 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Ο Δήμος Ναυπλιέων συνδράμει με υδροφόρα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Αργολίδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδος.
  • Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα.
  • Ο Δήμος Ναυπλιέων συνδράμει με υδροφόρα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης ο Δήμος Ναυπλιέων κινητοποιήθηκε, προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

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