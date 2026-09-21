Φωτιά στην Αργολίδα – Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης ο Δήμος Ναυπλιέων κινητοποιήθηκε, προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.