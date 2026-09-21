Σδούκου: Ζητεί την αποπομπή Φαραντούρη μετά το «χαριεντιζόσασταν με υπουργούς»

Υψηλούς τόνους πήρε η αντιπαράθεση μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη και διαφόρων «τσαρλατάνων», που ανέκυψαν μετά τον αιφνίδιο θάνατο του καλλιτέχνη. Η Αλεξάνδρα Σδούκου ζητεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποπέμψει τον Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν στην τηλεόραση του OPEN η Αλεξάνδρα Σδούκου επιτέθηκε στον Νικόλα Φαραντούρη ότι προτού βρεθεί στο ΠΑΣΟΚ «χαριεντιζόταν» με την Μαρία Καρυστιανού, η οποία πλέον «τάσσεται ανοικτά υπέρ της κβαντικής ιατρικής», αλλά τελικά ο ίδιος κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ.

Για «χυδαιότητα» έκανε λόγο ο Νικόλας Φαραντούρης και συνέχισε λέγοντας: «Η κ. Σδούκου έχει πιάσει πάτο και λυπούμαι για την ίδια, η οποία προσπαθεί σε δημόσια θέα να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με απίστευτους χαρακτηρισμούς, που δεν την τιμούν ούτε αυτήν, ούτε την ιδιότητά της, ούτε το κόμμα που εκπροσωπεί […]. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με τσαρλατάνους, οι οποίοι αποκαλύπτεται ότι ούτε άδειες είχαν, ότι έκρυβαν τα μηχανήματα στα μπαλκόνια, έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα, έχουν κοινωνικές και ιατρικές σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη […] Όλος αυτός ο κύκλος δραστηριότητας που παραμένει ανέλεγκτος με επιλογή κυβερνητική, διότι αποδείχθηκε ότι είτε από δόλο, είτε από αμέλεια ότι το Σώμα (σ.σ. Επιθεωρητών Υγείας) που υπήχθη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν λειτούργησε».

«Εσείς θα ήσασταν με τους τσαρλατάνους και αυτούς που μιλούν για κβαντική ιατρική», απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου. Με την σειρά του ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Κι όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής των νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς. Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε εμένα. Δεν πρόκειται να σας επιτρέψω τέτοια διολίσθηση».

Απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ζητεί η Αλεξάνδρα Σδούκου

Μετά το λεκτικό επεισόδιο η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου έσπευσε με γραπτή δήλωσή της να κατηγορήσει τον Νικόλα Φαραντούρη ότι της καταφέρθηκε με «υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν». Η ίδια ζήτησε, μάλιστα, την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Σδούκου σε γραπτή δήλωσή της είπε: «Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις. Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα».

«Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται», υπογράμμισε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στο ίδιο πνεύμα συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν». «Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι ‘χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς’», πρόσθεσε. «Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του», ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου. «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη», κατέληξε η Αλεξάνδρα Σδούκου στην γραπτή της δήλωση.