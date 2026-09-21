Γεωργιάδης: Απατεώνισσα η κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση Μαζωνάκη – Χρησιμοποίησε το μηχάνημα χωρίς να περιμένει την άδεια του ΙΣΑ

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τους κατηγορούμενους γιατρούς αναφέρθηκε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στην προφυλακισμένη γιατρό, έκανε λόγο για απατεώνισσα. «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας που παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν έγιναν οι έλεγχοι, και οι προγραμματισμένοι και οι απροειδοποίητοι, έγινε σειρά ελέγχων από τον ΙΣΑ, η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα και όπως δήλωσε και μία εργαζόμενη έσβηναν τα ραντεβού, για να μην την πιάσει ο έλεγχος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε και το ιστορικό λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου αλλά και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).

«Στις 12/12/2004 δόθηκε η άδεια ιατρείου. Έκτοτε έγιναν έλεγχοι από τον ΙΣΑ στις 28/6/2013, 3/10/2018, 17/1/24, 25/7/2025, 9/9/2025, 17/9/2025, 25/9/2025 και στις 23/7/2026 που είναι η επίμαχη ημερομηνία κατά την οποία η γιατρός έστειλε γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε και ο ΙΣΑ της είπε ότι πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με την δήλωσή της. Το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα Οζονοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με τον Μαζωνάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. «Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργίας του από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η γιατρός έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν τον περίμενε» σημείωσε ακόμη.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Τάσου Οικονομόπουλου, ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε τους ισχυρισμούς περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), εξηγώντας ότι ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας το 2019. «Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) δεν καταργήθηκε. Μεταφέρθηκε σύσσωμο με όλους του ελεγκτές του στην μεταφέρθηκαν Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Η ένταξή του σε μια ανεξάρτητη αρχή κάνει την δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους».