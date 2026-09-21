Βουλιαγμένη: Ποινική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τον θάνατο του 82χρονου – Απολογούνται την Τετάρτη

Ο 76χρονος και η 21χρονη που συνελήφθησαν για τον θάνατο ενός 82χρονου στην Ακτή Βουλιαγμένης θα βρεθούν την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 76χρονος και η 21χρονη που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην Ακτή Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος, θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη.
  • Σε βάρος τους ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι επιτέθηκε στον 82χρονο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος που – κατά περίπτωση – αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην πλαζ Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και η 21 ετών που ήταν μαζί του, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το πρωί.

Σύμφωνα με την δικογραφία, λίγο πριν τις 10:00, χθες, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ο 76χρονος κατηγορούμενος μαζί με την συγκατηγορούμενη του, είχαν έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Η ένταση κλιμακώθηκε οπότε δράστης και θύμα φαίνεται να ήρθαν στα χέρια. Ο 82χρονος κατά την διάρκεια του επεισοδίου υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται ότι χειροδίκησε σε βάρος του θύματος.

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