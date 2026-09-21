Ουκρανία: Νύχτα θανάτου από τα ρωσικά πλήγματα – Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες τραυματίες και 13χρονος με βαριά εγκαύματα

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Διεθνή Νέα

Μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει κτίριο στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram
Μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει κτίριο στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ακόμη νύχτα ρωσικών επιθέσεων άφησε πίσω της νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε ολόκληρη την Ουκρανία, με τουλάχιστον έξι ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.
  • Στο Χάρκοβο, μία γυναίκα σκοτώθηκε και ένα 13χρονο αγόρι υπέστη βαριά εγκαύματα, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε δεκάδες περιοχές από τη Ζαπορίζια έως τη Σούμι.
  • Η Ρωσία εξαπέλυσε 172 drones διαφόρων τύπων, με 148 να καταρρίπτονται, αλλά και με εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και επιχειρήσεις σε πολλές περιφέρειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ακόμη νύχτα ρωσικών επιθέσεων άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες σε ολόκληρη την Ουκρανία. Από τη Ζαπορίζια και το Ντονέτσκ έως το Χάρκοβο, τη Σούμι, τη Χερσώνα και την Οδησσό, drones, αεροπορικές βόμβες και πυρά πυροβολικού έπληξαν κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν drone χτύπησε ιδιωτική κατοικία και ένα 13χρονο αγόρι υπέστη βαριά εγκαύματα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 20ής προς την 21η Σεπτεμβρίου 172 drones διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν Shahed, Gerbera, drones-δολώματα Parodiya, καθώς και Banderol/Dan-T. Από τους εναέριους στόχους, 148 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 14 σημεία και συντρίμμια έπεσαν σε άλλα τέσσερα.

Φλόγες στο εσωτερικό κτιρίου που επλήγη κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στη Ζαπορίζια. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram
Φλόγες στο εσωτερικό κτιρίου που επλήγη κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στη Ζαπορίζια. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram

Ζαπορίζια: Χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, εμπορικό κέντρο και εκπαιδευτικό ίδρυμα

Στη Ζαπορίζια, τα ρωσικά πλήγματα της νύχτας έπληξαν κατοικημένες περιοχές της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, εμπορικό κέντρο και εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές.

Από τη συγκεκριμένη νυχτερινή επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες.

Καπνοί και φωτιά σε πολυκατοικία στη Ζαπορίζια μετά τη ρωσική επίθεση. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram
Καπνοί και φωτιά σε πολυκατοικία στη Ζαπορίζια μετά τη ρωσική επίθεση. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram

Συνολικά, όμως, μέσα στο τελευταίο 24ωρο οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Η έκταση των επιθέσεων αποτυπώνεται στους αριθμούς που ανακοίνωσε η περιφερειακή διοίκηση: μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 1.003 ρωσικά πλήγματα σε 60 οικισμούς της περιφέρειας.

Σοβαρές ζημιές και καπνοί σε πολυκατοικία στη Ζαπορίζια έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram
Σοβαρές ζημιές και καπνοί σε πολυκατοικία στη Ζαπορίζια έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 19 αεροπορικές επιδρομές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 752 drones διαφόρων τύπων, στην πλειονότητά τους FPV. Καταγράφηκαν ακόμη 231 πλήγματα πυροβολικού και μία επίθεση με σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.

Κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ζημιές σε κατοικίες έπειτα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram
Κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ζημιές σε κατοικίες έπειτα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Πηγή: Ιβάν Φεντόροφ / Telegram

Οι τοπικές Αρχές έλαβαν τουλάχιστον 85 αναφορές για ζημιές σε σπίτια, υποδομές και οχήματα.

Κατεστραμμένο κτίριο τυλιγμένο στους καπνούς έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram
Κατεστραμμένο κτίριο τυλιγμένο στους καπνούς έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram

Χάρκοβο: Νεκρή γυναίκα, 13χρονος με βαριά εγκαύματα

Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι εξελίξεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Το πρωί της Δευτέρας, ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία στο χωριό Κατερινίβκα, στην κοινότητα Λοζόβα.

Φλόγες έχουν τυλίξει κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram
Φλόγες έχουν τυλίξει κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram

Μία γυναίκα σκοτώθηκε από το πλήγμα, ενώ ένα 13χρονο αγόρι υπέστη βαριά εγκαύματα και του παρέχεται ιατρική φροντίδα.

Ήδη κατά το προηγούμενο 24ωρο, οκτώ άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από επιθέσεις στην πόλη του Χαρκόβου και σε ακόμη 18 οικισμούς της περιφέρειας.

Πυρκαγιά σε κτίριο έπειτα από ρωσικό πλήγμα σε περιοχή του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram
Πυρκαγιά σε κτίριο έπειτα από ρωσικό πλήγμα σε περιοχή του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών, drones Geran-2, Molniya και δεκάδες ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα στα συντρίμμια κτιρίου μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram
Πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα στα συντρίμμια κτιρίου μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές κατοικίες, καταστήματα, αποθήκες, ηλεκτρικά δίκτυα, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και οχήματα.

Σοβαρές ζημιές στη στέγη κατοικίας μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram
Σοβαρές ζημιές στη στέγη κατοικίας μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Πηγή: Όλεχ Σινιεχούμποφ / Telegram

Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες στο Ντονέτσκ

Βαρύς ήταν ο απολογισμός και στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν μέσα σε μία ημέρα από ρωσικές επιθέσεις.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν στο Κραματόρσκ, στην Αντρίιβκα και στο Μικίλσκε, ενώ οι τοπικές Αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές.

Τα στοιχεία της περιφερειακής διοίκησης για τα θύματα δεν περιλαμβάνουν τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, όπου δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή των απωλειών λόγω της ρωσικής κατοχής.

Βίντεο από το ρωσικό πλήγμα στο Κραματόρσκ:

Σούμι: Σκοτώθηκαν μία 38χρονη και ένας 54χρονος – Τραυματίστηκε 14χρονη

Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Σούμι.

Στην κοινότητα Σούμι, μία 38χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση drone, ενώ τραυματίστηκε ένας 41χρονος άνδρας.

Στην κοινότητα Χουτίρ-Μιχαϊλίβσκα, ένα ακόμη ρωσικό drone σκότωσε έναν 54χρονο άνδρα.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην κοινότητα Κονοτόπ. Ένας 33χρονος άνδρας τραυματίστηκε επίσης στην κοινότητα Χλουχίβ.

Συντρίμμια και εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο εκπαιδευτικού ιδρύματος στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας, μετά από ρωσικό πλήγμα με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα (KAB), 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ουκρανίας – Σούμι
Συντρίμμια και εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο εκπαιδευτικού ιδρύματος στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας, μετά από ρωσικό πλήγμα με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα (KAB), 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ουκρανίας – Σούμι

Από το πρωί της 20ής έως το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 80 επιθέσεις εναντίον 20 οικισμών σε 12 κοινότητες της περιφέρειας.

Χρησιμοποιήθηκαν πυροβολικό, όλμοι, FPV drones, άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Σπίτια, πολυκατοικίες, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, ενώ η αεροπορική επιφυλακή στην περιφέρεια διήρκεσε συνολικά 19 ώρες και ένα λεπτό μέσα σε ένα 24ωρο.

Σπασμένα παράθυρα και ζημιές στην πρόσοψη εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Σούμι, έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Suspilne Sumy
Σπασμένα παράθυρα και ζημιές στην πρόσοψη εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Σούμι, έπειτα από ρωσική αεροπορική επίθεση στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Suspilne Sumy

Επτά τραυματίες στη Χερσώνα – Χτυπήθηκαν σπίτια, μουσείο και τράπεζα

Στη Χερσώνα και στους γύρω οικισμούς, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροπορικές επιδρομές, drones και πυροβολικό εναντίον δεκάδων περιοχών.

Σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τα πλήγματα έπληξαν κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές αλλά και κατοικημένες περιοχές.

Υπέστησαν ζημιές δύο πολυκατοικίες και έξι ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και καθολικός ναός, μουσείο, χώρος εστίασης, τραπεζικό κατάστημα, διοικητικό κτίριο, σούπερ μάρκετ, αγωγός φυσικού αερίου, λεωφορείο και ιδιωτικά οχήματα.

Πυροσβέστης μπροστά στις φλόγες σε αποθηκευτικό χώρο που επλήγη από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού. Πηγή: Όλεχ Κίπερ / Telegram
Πυροσβέστης μπροστά στις φλόγες σε αποθηκευτικό χώρο που επλήγη από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού. Πηγή: Όλεχ Κίπερ / Telegram

Οδησσός: Φωτιά σε αποθήκες αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Στην περιφέρεια της Οδησσού, ρωσικά πλήγματα έπληξαν αποθήκες αλυσίδας σούπερ μάρκετ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε φλεγόμενες αποθήκες αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιφέρεια της Οδησσού, μετά από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Όλεχ Κίπερ / Telegram
Πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε φλεγόμενες αποθήκες αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιφέρεια της Οδησσού, μετά από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Όλεχ Κίπερ / Telegram

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, παρότι το έργο τους δυσχέραινε ο κίνδυνος νέων αεροπορικών επιθέσεων.

Φωτιά σε εγκαταστάσεις αποθηκών στην περιφέρεια της Οδησσού έπειτα από ρωσική επίθεση, με πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Πηγή: Όλεχ Κίπερ / Telegram
Φωτιά σε εγκαταστάσεις αποθηκών στην περιφέρεια της Οδησσού έπειτα από ρωσική επίθεση, με πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Πηγή: Όλεχ Κίπερ / Telegram

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των τοπικών Αρχών, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Πλήγμα σε αγροτική επιχείρηση στο Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αγροτική επιχείρηση στη Σεμενίβκα, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Πυροσβέστες επιχειρούν σε αγροτική επιχείρηση στη Σεμενίβκα, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, μετά από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Βιατσεσλάβ Τσάους / Telegram
Πυροσβέστες επιχειρούν σε αγροτική επιχείρηση στη Σεμενίβκα, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, μετά από ρωσικό πλήγμα. Πηγή: Βιατσεσλάβ Τσάους / Telegram

Από την επίθεση καταστράφηκε ολοσχερώς υπόστεγο με άχυρο, ενώ υπέστησαν ζημιές αγροτικά μηχανήματα και αποθηκευτικοί χώροι. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι επλήγησαν και βοοειδή.

Συνολικά, μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 18 ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται με FPV drones.

Φλόγες και πυκνοί καπνοί σε εγκαταστάσεις αγροτικής επιχείρησης στη Σεμενίβκα έπειτα από ρωσική επίθεση. Πηγή: Βιατσεσλάβ Τσάους / Telegram
Φλόγες και πυκνοί καπνοί σε εγκαταστάσεις αγροτικής επιχείρησης στη Σεμενίβκα έπειτα από ρωσική επίθεση. Πηγή: Βιατσεσλάβ Τσάους / Telegram

Ντνιπροπετρόφσκ: Τραυματίστηκε 20χρονη – Πέθανε στο νοσοκομείο συνομήλικός της από προηγούμενη επίθεση

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν περισσότερες από δέκα φορές στις περιοχές Νικόπολης και Σινελνίκοβε, χρησιμοποιώντας drones, αεροπορικές βόμβες και πυροβολικό.

Μία 20χρονη γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κατάσταση μέτριας βαρύτητας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ρωσικό πλήγμα στο Ντνίπρο στις 3 Σεπτεμβρίου, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί πάλευαν επί περισσότερες από δύο εβδομάδες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μία νύχτα, δεκάδες πόλεις και χωριά στο στόχαστρο

Από τη Ζαπορίζια έως τη Σούμι και από το Χάρκοβο έως τη Χερσώνα, οι επιθέσεις της 20ής και 21ης Σεπτεμβρίου άφησαν πίσω τους τουλάχιστον έξι νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και πολιτικές υποδομές.

Η νυχτερινή επιδρομή των 172 drones ήταν μόνο ένα μέρος των επιθέσεων, καθώς σε πολλές παραμεθόριες και ανατολικές περιοχές οι βομβαρδισμοί, τα FPV drones και τα πυρά πυροβολικού συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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