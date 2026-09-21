Financial Times: Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια – «Ντίζελ, ντίζελ… ντίζελ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του την Κυριακή, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι οι επιθέσεις αυτές επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές που έλαβαν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κύριο μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ αφορούσε το «ντίζελ, ντίζελ… ντίζελ» και την παρότρυνση προς τον Ζελένσκι να διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις του να σταματήσουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, όπως δήλωσε στην FT ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετείχε στη συνομιλία.

Ένας άλλος υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που ήταν ενήμερος για τη συνομιλία ανέφερε ότι ο Τραμπ τόνισε ότι ανησυχούσε ιδιαίτερα για την αύξηση της τιμής του ντίζελ και ήθελε να διασφαλίσει ότι οι ρωσικές προμήθειες θα μπορούσαν να φτάσουν στην παγκόσμια αγορά για να ανακουφίσουν την κατάσταση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε ανακοίνωση μετά τη συνομιλία ότι επρόκειτο για μια «σημαντική συζήτηση» και ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά». Το γραφείο του ανέφερε ότι η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

«Υπάρχει διπλωματική δυναμική», είπε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Ουκρανία χτύπησε τη Μόσχα με αυτό που οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη επίθεση με drones που έχει σημειωθεί ποτέ στην πρωτεύουσα, προκαλώντας πυρκαγιά σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ άλλα 20 τραυματίστηκαν.