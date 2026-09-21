Καιρός: «Φθινοπωρινή μεταβολή» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η προειδοποίηση Κολυδά για τις Σποράδες

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Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από αύριο, Τρίτη, και για το επόμενο 24ωρο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και το ενδεχόμενο τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νωρίς σήμερα (21/9) το μεσημέρι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών, προειδοποιώντας για τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν στη χώρα μας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, με αναρτήσεις του στα social media αναφέρει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, σημειώνοντας ότι η Τρίτη (22/9) «θα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, με βροχές κυρίως σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, οι οποίες σταδιακά θα μετακινηθούν ανατολικότερα και θα εξασθενήσουν».

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ενισχυμένοι, ενώ οι θερμοκρασίες υποχωρούν στα βόρεια και διατηρούνται υψηλότερες στα νότια.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Tα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, με βροχές κυρίως σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, οι οποίες σταδιακά θα μετακινηθούν ανατολικότερα και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 21, 2026

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι περισσότερος υετός αναμένεται την Τρίτη στις Σποράδες, «με τοπικά ποσά έως περίπου 43 mm και τη μεγαλύτερη τρίωρη ένταση μεταξύ 06–09, γύρω στα 11 mm».

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια τυπική φθινοπωρινή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές, ενίσχυση των ανέμων και βροχές κατά τόπους, χωρίς χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας.

✅Περισσότερος υετός αναμένεται την Τρίτη στις Σποράδες, με τοπικά ποσά έως περίπου 43 mm και τη μεγαλύτερη τρίωρη ένταση μεταξύ 06–09, γύρω στα 11 mm.

✅Συνολικά πρόκειται για μια τυπική φθινοπωρινή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές, ενίσχυση των… pic.twitter.com/xoZ40iz9hP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 21, 2026

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νωρίτερα σήμερα, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο