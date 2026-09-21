Θάνατος Μαζωνάκη: Έρχονται νέες κλήσεις από τον ανακριτή – Ο υπνοθεραπευτής είχε επαγγελματική σχέση με τη γιατρό

Σειρά καταθέσεων προσώπων που οι μαρτυρίες τους προσθέτουν κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, θα λάβει ο ανακριτής της υπόθεσης. Μία από αυτές, είναι και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, που έλαβε το μήνυμα με την φωτογραφία που έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός ενώ ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε στον δικαστικό λειτουργό τον λόγο που η γιατρός του έστειλε την φωτογραφία. «Ήρθα να συμβάλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο παραλήπτης του μηνύματος μετά το τέλος της κατάθεσης του. Δήλωσε επίσης, ότι δύο μέρες πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον είχε δει, αναφέροντας πως αυτή ήταν η μοναδική συνάντηση που είχε με τον καλλιτέχνη.

Ο μάρτυρας προσήλθε στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιάννη Γλύκα ο οποίος τόνισε ότι ο εντολέας του «βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας. Ήρθε αυτοβούλως και συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Αποχωρώντας από την Ευελπίδων, ο υπνοθεραπευτής ήταν εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, και είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Ο υπνοθεραπευτής είχε επαγγελματική σχέση με τη γιατρό

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι κατά τη γνώμη του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο.

Επίσης έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπνοθεραπευτής είχε επαγγελματική σχέση με επίσημη σύμβαση εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα με την κατηγορουμένη γιατρό. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με το Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, μέσω μιας μάνατζερ και έναν ιδιοκτήτη επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

Έρχονται νέες κλήσεις από τον ανακριτή

Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που οι μαρτυρίες τους έχουν σημασία στην ποινική έρευνα, μετά την προφυλάκιση του ζεύγους των κατηγορούμενων, η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δικαστικός λειτουργός, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και εκείνα που αφορούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων ιατρών και των εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, θα ζητήσει να λάβει καταθέσεις από όσους κρίνει ότι θα φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί μπορεί να στρέψει τις έρευνες και σε άλλη κατεύθυνση.

Έτσι ενώπιον του αναμένεται να δώσουν καταθέσεις τόσο εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην οδό Καρνεάδου.